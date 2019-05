Iriki Adventure: Donna Moderna ti porta a correre nel Sahara

15/05/2019

Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori leader nel segmento dei femminili, apre le iscrizioni alla Iriki Adventure, entusiasmante viaggio in Marocco, ultima ’tappa’ del grande progetto Corri con noi, che sta dando la possibilità a tutte le donne appassionate di corsa e camminata di allenarsi in 9 città italiane.



L’avventura finale è prevista dal 19 al 27 ottobre nel deserto dell’Erg Chegaga dove si potrà scegliere tra due percorsi: 80 km in 4 giorni per chi corre; 40 km in 4 giorni per chi cammina. Si entrerà in contatto con usi e costumi locali e si andrà alla scoperta di luoghi, storie e tradizioni del Marocco e della splendida Marrakech.



"Sarà un’esperienza unica, che ci permetterà di conoscere il territorio e le sue genti con lentezza, come solo a piedi si riesce a fare. E sarà bellissimo vivere tutto questo con la community di donne attivata dal progetto Corri con noi" ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttore di Donna Moderna.



La gara si svolgerà in un paesaggio mozzafiato, un angolo di Sahara vicino al confine con l’Algeria, le cui dune sono tra le più imponenti del Paese, alcune raggiungono i 300 metri di altezza. Le runner dormiranno anche in tende attrezzate e potranno partecipare a lezioni di yoga e danze e corsi di cucina. Vedranno dune di sabbia, altopiani di roccia e sassi, villaggi berberi e il palmeto più vasto del mondo.



Per le donne già iscritte a Corri con noi - che partecipano ai gruppi di allenamento nelle 9 città italiane - il pacchetto costa 2000 euro. Per tutte le altre partecipanti l'offerta è di 2.200 euro. Il costo include tutta l’esperienza, il volo, la gara e il pettorale. Sul sito il programma completo dell’iniziativa e le modalità per l’iscrizione: donnamoderna.com/corriconnoi.