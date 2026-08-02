Rally di Finlandia, Pajari vince sugli sterrati di casa e si avvicina a Evans

Sami Pajari ci ha preso gusto e dopo aver vinto in Estonia due settimane fa, si è imposto anche nel Rally di Finlandia, decima prova del Mondiale Wrc. Sugli sterrati di casa, il pilota della Toyota non ha commesso errori e alla fine ha preceduto Oliver Solberg ed Elfyn Evans, per una non inconsueta tripletta Toyota. Giù dal podio le due Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville, rispettivamente quarto e quinto. Settima la prima Ford, quella di Joshua McErlean, appena dietro a quello che prima di questa gara era il secondo in classifica generale, Takamoto Katsuta.