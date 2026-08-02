MONDIALE WRC

Rally di Finlandia, Pajari vince sugli sterrati di casa e si avvicina a Evans

Tripletta Toyota con Solberg ed Evans sul podio: il britannico consolida la sua leadership nella generale. Out Ogier, errore di Katsuta

di Alberto Gasparri
02 Ago 2026 - 15:30
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Sami Pajari ci ha preso gusto e dopo aver vinto in Estonia due settimane fa, si è imposto anche nel Rally di Finlandia, decima prova del Mondiale Wrc. Sugli sterrati di casa, il pilota della Toyota non ha commesso errori e alla fine ha preceduto Oliver Solberg ed Elfyn Evans, per una non inconsueta tripletta Toyota. Giù dal podio le due Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville, rispettivamente quarto e quinto. Settima la prima Ford, quella di Joshua McErlean, appena dietro a quello che prima di questa gara era il secondo in classifica generale, Takamoto Katsuta.

Adesso, infatti, il leader Evans precede di 30 punti proprio Pajari, che ha superato il giapponese, protagonista di un'inopinata uscita di strada proprio nell'ultima prova speciale, costatagli una posizione. Da segnalare il ritiro per una violenta uscita di strada di Sebastien Ogier nella giornata di sabato, quando era al comando, con il francese finito in ospedale per dei controlli che non hanno evidenziato grosse conseguenze. Più fortunato Evans, che ha cappottato tre volte, ma è riuscito comunque a ripartire e chiudere nella Top 3.

"Non so cosa dire - ha ammesso Pajari - . Vincere in Estonia è stato importante, ma una vittoria in casa ha sempre un sapore speciale. Non è sempre stato facile per noi finlandesi, ma dopo un rally davvero folle ce l'abbiamo fatta. Un grande ringraziamento, innanzitutto al team, ma anche a tutti i tifosi per il loro sostegno. È semplicemente fantastico. Kiitos paljon: grazie a tutti".

Fine settimana complicato per la Lancia in Wrc2, con Nikolay Gryazin solo 14° assoluto e sesto di categoria. Ancora più indietro, invece, le altre Ypsilon. Il migliore degli italiani è stato Giovanni Trentin, 17° assoluto.

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