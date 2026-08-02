Tennis, Wta Toronto: esordio per Stefanini e Cocciaretto

02 Ago 2026 - 12:59
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Subito in campo le due azzurre in tabellone nel "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.806 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. Nella serata italiana Lucrezia Stefanini, n.144 Wta, promossa dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel main draw affrontando la colombiana Camila Osorio, n.56 ATP: tra la 28enne di Carmignano e la 24enne di Cùcuta non ci sono precedenti. Subito in campo le due azzurre in tabellone nel "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.806 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. Nella serata italiana Lucrezia Stefanini, n.144 WTA, promossa dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel main draw affrontando la colombiana Camila Osorio, n.56 ATP: tra la 28enne di Carmignano e la 24enne di Cùcuta non ci sono precedenti. La giocatrice toscana - per la prima volta in tabellone nel "1000" canadese - in questa stagione ha un bilancio di 22 vittorie e 19 sconfitte ma ha giocato solo due match a livello di main draw di tour maggiore: a Cluj Napoca, da qualificata, battuta dalla rumena Cristian, e agli Internazionali BNL d'Italia di Roma, da wild card, sconfitta da Ostapenko. Miglio risultato per lei in questo 2016 la vittoria nell'ITF da 100mila dollari di Cary. Osorio ha invece un bilancio di 24 vittorie e 15 sconfitte con i quarti a Rabat (fermata da Udvardy), gli ottavi a Doha partendo dalle qualificazioni (sconfitta da Ostapenko) e la vittoria nel WTA 1265 di Manila come risultati migliori. Ha giocato una sola volta il "1000" Canadese, lo scorso anno a Montreal dove è uscita di scena al secondo turno. 

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