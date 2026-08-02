Milan: Modric e Jashari raggiungono la squadra a Perth in Australia

Al via la seconda stagione di Luka Modric al Milan. Reduce dal Mondiale con la sua Croazia, il quasi 41enne (li compirà il 9 settembre) centrocampista ha raggiunto la squadra a Perth, in Australia, dove i rossoneri stanno svolgendo la tournée estiva. Con lui è arrivato anche lo svizzero Ardon Jashari. I due cominceranno ad allenarsi lunedì mattina. In serata sono attesi con il gruppo anche Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, che hanno giocato il Mondiale con il Belgio. A quel punto mancheranno all'appello soltanto i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot che si riuniranno ai compagni a Milanello.