Jannik Sinner si gode le vacanze con la sua Ferrari da 1 milione
Il campione italiano ha deciso di passare il suo tempo libero a Montecarlodi Redazione Drive Up
Jannik Sinner affina la preparazione in vista del rientro nel circuito ufficiale concedendosi gli ultimi giorni di pausa nella sua Montecarlo. Tra le strade del Principato, il numero uno del ranking mondiale si è concesso un momento di puro relax al volante della sua Ferrari 812 Competizione, il bolide V12 da 830 CV di Maranello da oltre 1 milione di euro.
Relax
Dopo il trionfo sull'erba di Wimbledon, l'altoatesino ha scelto di saltare il Masters 1000 di Montreal per ripresentarsi direttamente al torneo di Cincinnati, appuntamento che vedrà anche il rientro in campo del rivale Carlos Alcaraz. Il passaggio sul cemento statunitense rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Nei prossimi appuntamenti oltreoceano, il cinque volte campione Slam sarà chiamato a difendere la finale conquistata la scorsa stagione, prima di tuffarsi nell'ultimo grande obiettivo dell'anno: lo US Open, al via il 30 agosto, dove ritroverà da difendere l'importante bottino di punti conquistato dodici mesi fa.