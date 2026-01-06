Logo SportMediaset

Calcio

Como, Fabregas: "La classifica? Non la guardo mai, non è al momento nostro obiettivo"

06 Gen 2026 - 17:53
© Getty Images

© Getty Images

"La cosa importante è che la squadra continui a crescere e migliorare. Complimenti al Pisa, ha fatto nove pareggi. Abbiamo avuto momenti difficili e trovato la soluzione dopo il primo tempo. C'è stata in noi un po' di superficialità, come il rigore concesso. Sono dettagli che possono marcare la differenza. La classifica? Non la guardo mai, non mi piace e non è il nostro obiettivo ora, speriamo che arrivi il momento e un giorno se ne parli. Ma dobbiamo essere attenti a chi siamo, vogliamo arrivare un giorno lì ma c'è un processo, siamo una squadra giovane, piano piano continueremo a migliorare e crescere", Così a Sky Sport il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la vittoria sul Pisa. "Giocatori italiani in rosa? È un piano e penso sia giusto che nel futuro possano giocare nel Como. Ho detto tante volte che questo è un obiettivo del club".

19:33
Cagliari, respinto ricorso al Tar: a Cremona solo con tessera tifoso
18:21
Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"
18:02
A Genova una mostra per ricordare Gianluca Vialli
17:53
Como, Fabregas: "La classifica? Non la guardo mai, non è al momento nostro obiettivo"
17:10
Corte europea diritti umani: "Turchia riformi i suoi arbitrati"