Calcio

A Genova una mostra per ricordare Gianluca Vialli

06 Gen 2026 - 18:02

Tutti insieme per ricordare Gianluca Vialli scomparso il 5 gennaio del 2023: i tifosi blucerchiati hanno voluto rendere omaggio al campione che ha fatto la storia della Sampdoria. Oggi è stata inaugurata la mostra dedicata al numero nove presso la tribuna d'onore dello stadio Luigi Ferraris: tantissimi cimeli e fotografie nel nome di Vialli organizzata dal Museo Samp Doria guidata da Maurizio Medulla. Tantissimi gli ospiti: dall'artista Corrado Tedeschi fino all'ex Marco Lanna, Giovanni Invernizzi e Attilio Lombardo: il primo attualmente coordinatore dell'area tecnica della Samp mentre il secondo è collaboratore dello staff tecnico al fianco di Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Presenti anche rappresentanti del Coni, Regione e Comune di Genova. C'era anche Andrea Mancini, ds della Samp e figlio di Roberto, per tanti anni compagno di Vialli nell'attacco blucerchiato: "Sicuramente per quello che significa Luca per la mia famiglia, per mio padre e per la Sampdoria è un onore e un piacere essere qua. E' il giusto tributo che bisogna dare ad un personaggio unico. Per me Luca è uno di famiglia ed essere qua è un onore".

Soddisfatto anche Maurizio Medulla, presidente del Museo Samp Doria: "Vialli resterà per sempre nel cuore dei tifosi blucerchiati: questa mostra vuole essere giusto omaggio a una persona e ad un calciatore straordinario che non dimenticheremo mai". Centinaia di tifosi si sono dati appuntamenti al molo di Quinto per ricordare Gianluca con l'iniziativa del 'Gruppo Ignoranti' organizzata da Federclubs e gruppi della Sud: bandiere, sciarpe e striscioni per rendere omaggio a Vialli a cui è stato dedicato un nuovo murale: "Come sempre - ha sottolineato Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs - i tifosi della Samp hanno dimostrato lo straordinario senso di appartenenza che da sempre fa parte del nostro dna: Vialli fa parte della famiglia blucerchiata e sarà sempre uno di noi". 

