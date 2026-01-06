A Genova una mostra per ricordare Gianluca Vialli

Tutti insieme per ricordare Gianluca Vialli scomparso il 5 gennaio del 2023: i tifosi blucerchiati hanno voluto rendere omaggio al campione che ha fatto la storia della Sampdoria. Oggi è stata inaugurata la mostra dedicata al numero nove presso la tribuna d'onore dello stadio Luigi Ferraris: tantissimi cimeli e fotografie nel nome di Vialli organizzata dal Museo Samp Doria guidata da Maurizio Medulla. Tantissimi gli ospiti: dall'artista Corrado Tedeschi fino all'ex Marco Lanna, Giovanni Invernizzi e Attilio Lombardo: il primo attualmente coordinatore dell'area tecnica della Samp mentre il secondo è collaboratore dello staff tecnico al fianco di Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Presenti anche rappresentanti del Coni, Regione e Comune di Genova. C'era anche Andrea Mancini, ds della Samp e figlio di Roberto, per tanti anni compagno di Vialli nell'attacco blucerchiato: "Sicuramente per quello che significa Luca per la mia famiglia, per mio padre e per la Sampdoria è un onore e un piacere essere qua. E' il giusto tributo che bisogna dare ad un personaggio unico. Per me Luca è uno di famiglia ed essere qua è un onore".