Atalanta, pronta l'offerta del Fenerbahce per Lookman
06 Gen 2026 - 18:00
06 Gen 2026 - 18:00
Il Fenerbahce continua a monitorare la situazione di Ademola Lookman. Pronta un’offerta per un prestito oneroso a 5 milioni, con diritto/obbligo di riscatto a 37. L’Atalanta preferirebbe la cessione a titolo definitivo.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.