Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Avanti così, senza Dumfries fino a marzo (quando l'olandese rientrerà dopo cinque mesi buoni di lontananza dal campo), con Darmian di ritorno da un lungo stop e col peso dei suoi ormai 36 anni e con Diouf preso come incursore ma adattato per necessità come back-up di Luis Henrique che, con buona sorte di Chivu, sta da alcune settimane dando segnali positivi di adattamento e crescita. Sfumata l'opportunità Cancelo che ha preferito far ritorno a Barcellona piuttosto che a Milano, l'Inter come un anno fa sceglie di non investire e valorizzare - meglio, continuare a utilizzare e spremere - la rosa a disposizione.