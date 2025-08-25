Logo SportMediaset
Simonelli: "Per serie A a 16 squadre servirebbe riforma Federazione"

25 Ago 2025 - 11:05

"Serie A a 16 squadre come auspica De Laurentiis? E' un presidente visionario, molto bravo, che dà sempre grandi spunti. Quello della riduzione delle squadre è però un discorso un po' complesso, che non passa solo dalla Serie A, ma che dovrebbe coinvolgere tutto il calcio professionistico. I campionati sono interconnessi, quindi potrebbe avvenire solo con una riforma della Federazione. In Spagna e Inghilterra le squadre sono 20, in Francia e Germania 18, a riprova del fatto che non ci sia una soluzione magica". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. 

00:58
Difese da incubo in Giappone: che disastri in Kyoto-Tokyo

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

Argentinos Juniors, è super rimonta sul Racing

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Yildiz: "Con Tudor sono felice"

Yildiz: "Con Tudor sono felice"

Circati: "Ci è mancato il gol"

Circati: "Ci è mancato il gol"

Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

Calcio ora per ora
12:05
San Siro: ipotesi prezzo vendita più basso, critici Pd e Verdi
11:06
Simonelli: "Supercoppa nostro prodotto di vetrina, un'altra in Arabia"
11:05
Simonelli: "Per serie A a 16 squadre servirebbe riforma Federazione"
10:13
Il Premio Prisco a Conte, Mc Tominay e Saputo
09:30
Casarin: "Bravo Manganiello dopo revisione Var, spiegazione rapida e convincente"