Simonelli: "Per serie A a 16 squadre servirebbe riforma Federazione"

"Serie A a 16 squadre come auspica De Laurentiis? E' un presidente visionario, molto bravo, che dà sempre grandi spunti. Quello della riduzione delle squadre è però un discorso un po' complesso, che non passa solo dalla Serie A, ma che dovrebbe coinvolgere tutto il calcio professionistico. I campionati sono interconnessi, quindi potrebbe avvenire solo con una riforma della Federazione. In Spagna e Inghilterra le squadre sono 20, in Francia e Germania 18, a riprova del fatto che non ci sia una soluzione magica". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.