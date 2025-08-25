Golf, Rasmus Højgaard nella squadra europea per la Ryder Cup

Rasmus Højgaard si è unito a Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre, Rory McIlroy e Justin Rose nella squadra europea per la Ryder Cup del 2025, assicurandosi l'ultimo posto di qualificazione automatica nella squadra di Luke Donald. Højgaard ha conquistato il suo posto dopo essersi classificato 13° a pari merito nell'evento di qualificazione finale, il Betfred British Masters ospitato da Sir Nick Faldo. Il capitano Donald ha dichiarato: "Non c'è dubbio che definire i qualificati automatici sia una tappa fondamentale in ogni percorso della Ryder Cup, e sono felice di dare il benvenuto a Rasmus nel Team Europe. "I rookie possono portare un'energia e un entusiasmo che ispirano anche i giocatori più esperti, e avendo fatto parte della squadra a Roma, non ho dubbi che Rasmus sarà pieno di entusiasmo per la sfida del Bethpage Black. "Tutti e sei i giocatori hanno dato prestazioni eccezionali durante il periodo di qualificazione, e non vedo l'ora che ognuno di loro faccia parte della squadra del 2025". Il Capitano Donald completerà la sua squadra di 12 giocatori quando annuncerà le sue sei "Captain's Picks" alle 14:00 (BST) di lunedì 1° settembre.