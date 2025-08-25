Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, Rasmus Højgaard nella squadra europea per la Ryder Cup

25 Ago 2025 - 11:11

Rasmus Højgaard si è unito a Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre, Rory McIlroy e Justin Rose nella squadra europea per la Ryder Cup del 2025, assicurandosi l'ultimo posto di qualificazione automatica nella squadra di Luke Donald. Højgaard ha conquistato il suo posto dopo essersi classificato 13° a pari merito nell'evento di qualificazione finale, il Betfred British Masters ospitato da Sir Nick Faldo. Il capitano Donald ha dichiarato: "Non c'è dubbio che definire i qualificati automatici sia una tappa fondamentale in ogni percorso della Ryder Cup, e sono felice di dare il benvenuto a Rasmus nel Team Europe. "I rookie possono portare un'energia e un entusiasmo che ispirano anche i giocatori più esperti, e avendo fatto parte della squadra a Roma, non ho dubbi che Rasmus sarà pieno di entusiasmo per la sfida del Bethpage Black. "Tutti e sei i giocatori hanno dato prestazioni eccezionali durante il periodo di qualificazione, e non vedo l'ora che ognuno di loro faccia parte della squadra del 2025". Il Capitano Donald completerà la sua squadra di 12 giocatori quando annuncerà le sue sei "Captain's Picks" alle 14:00 (BST) di lunedì 1° settembre. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Pugile Chavez Jr. scarcerato, risponde al processo in libertà
11:19
Medvedev: "Prendo già abbastanza multe, se parlo di nuovo sarò nei guai"
11:11
Golf, Rasmus Højgaard nella squadra europea per la Ryder Cup
10:00
Us Open: fotografo entra in campo, Medvedev protesta e aizza pubblico
09:35
Us Open, Darderi: "Non me l'aspettavo, ho servito molto bene"