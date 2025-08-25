Medvedev: "Prendo già abbastanza multe, se parlo di nuovo sarò nei guai"

"Lui aveva un match point al servizio e io non gli avevo mai fatto break dall'inizio della partita. Pensavo di perdere la partita. E poi lui deve servire una seconda palla. Pensavo che avrebbe servito la sua seconda palla, probabilmente avrebbe vinto la partita, e così è finita. E l'arbitro chiama una prima di servizio. Nella mia testa, avrei voluto dire tante altre cose, ma non potevo perché ci sono delle regole e siamo su un campo da tennis. Così ho espresso le mie emozioni riguardo a quella decisione e il pubblico ha fatto quello che ha fatto senza che io dovessi insistere troppo. È stato divertente assistere a tutto questo. Vedendo tutto questo, ho pensato che è così che vorrei vivere l'ultima partita della mia carriera qui", ha aggiunto