Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Medvedev: "Prendo già abbastanza multe, se parlo di nuovo sarò nei guai"

25 Ago 2025 - 11:19

"Non avevo niente contro il fotografo in sé. Ogni volta che c'è rumore, non è che restituisci la prima di servizio. Mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere. Non è stato il fotografo a farmi incazzare, ma la decisione". Così il russo Daniil Medvedev che nel match perso contro il francese Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open, nel corso del match point del terzo set si è scagliato contro il giudice di sedia per una decisione arbitrale e pi ha aizzato il pubblico.

"Lui aveva un match point al servizio e io non gli avevo mai fatto break dall'inizio della partita. Pensavo di perdere la partita. E poi lui deve servire una seconda palla. Pensavo che avrebbe servito la sua seconda palla, probabilmente avrebbe vinto la partita, e così è finita. E l'arbitro chiama una prima di servizio. Nella mia testa, avrei voluto dire tante altre cose, ma non potevo perché ci sono delle regole e siamo su un campo da tennis. Così ho espresso le mie emozioni riguardo a quella decisione e il pubblico ha fatto quello che ha fatto senza che io dovessi insistere troppo. È stato divertente assistere a tutto questo. Vedendo tutto questo, ho pensato che è così che vorrei vivere l'ultima partita della mia carriera qui", ha aggiunto 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Sinner a New York

Sinner a New York

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Pugile Chavez Jr. scarcerato, risponde al processo in libertà
11:19
Medvedev: "Prendo già abbastanza multe, se parlo di nuovo sarò nei guai"
11:11
Golf, Rasmus Højgaard nella squadra europea per la Ryder Cup
10:00
Us Open: fotografo entra in campo, Medvedev protesta e aizza pubblico
09:35
Us Open, Darderi: "Non me l'aspettavo, ho servito molto bene"