Medvedev: "Prendo già abbastanza multe, se parlo di nuovo sarò nei guai"

"Non avevo niente contro il fotografo in sé. Ogni volta che c'è rumore, non è che restituisci la prima di servizio. Mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere. Non è stato il fotografo a farmi incazzare, ma la decisione". Così il russo Daniil Medvedev che nel match perso contro il francese Benjamin Bonzi al primo turno degli US Open, nel corso del match point del terzo set si è scagliato contro il giudice di sedia per una decisione arbitrale e pi ha aizzato il pubblico.
"Lui aveva un match point al servizio e io non gli avevo mai fatto break dall'inizio della partita. Pensavo di perdere la partita. E poi lui deve servire una seconda palla. Pensavo che avrebbe servito la sua seconda palla, probabilmente avrebbe vinto la partita, e così è finita. E l'arbitro chiama una prima di servizio. Nella mia testa, avrei voluto dire tante altre cose, ma non potevo perché ci sono delle regole e siamo su un campo da tennis. Così ho espresso le mie emozioni riguardo a quella decisione e il pubblico ha fatto quello che ha fatto senza che io dovessi insistere troppo. È stato divertente assistere a tutto questo. Vedendo tutto questo, ho pensato che è così che vorrei vivere l'ultima partita della mia carriera qui", ha aggiunto
