In vendita altri mille biglietti per finale a 7mila dollari

La Fifa ha messo in vendita quasi 1.200 biglietti di seconda categoria al prezzo di 7.380 dollari per la finale dei Mondiali del 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il sito web della federazione per la vendita di biglietti dell'ultimo minuto, che a tratti indicava la partita come esaurita, presenta ora 1.178 posti disponibili in cinque settori del piano superiore lungo le linee laterali. La Fifa vende anche 68 biglietti di prima categoria in prima fila nel piano inferiore a prezzi compresi tra 19.995 e 32.970 dollari. La federazione calcistica internazionale non ha risposto immediatamente a una richiesta di chiarimenti sul motivo per cui questi biglietti aggiuntivi fossero diventati disponibili.