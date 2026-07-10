Haaland incoraggia un bimbo brasiliano suo fan vittima di bullismo

Il campione norvegese Erling Haaland ha inviato un videomessaggio a un bambino brasiliano vittima di bullismo a scuola perché portava i capelli lunghi, ispirandosi all'attaccante del Manchester City. Protagonista della vicenda è il piccolo Vinicius Correa, di Balneario Camboriú, preso di mira dai compagni per il suo taglio di capelli. Nel filmato, pubblicato dal Manchester City, Haaland si rivolge direttamente al bambino. "So che sei l'Erling Haaland del Brasile", dice il calciatore. "Ti ringrazio per questo", aggiunge. Quindi lo invita a non cambiare acconciatura e a non lasciarsi condizionare dai commenti degli altri. "I capelli lunghi sono molto belli. Continua a portarli e non ascoltare quello che dice la gente". Il piccolo ha accolto il messaggio con grande emozione. "Ciao, mi è piaciuto il video, da non crederci. Ti voglio bene", risponde in un filmato diffuso sui social. Secondo la famiglia, il gesto del campione del Manchester City ha restituito fiducia a Vinicius dopo i mesi difficili trascorsi a scuola.