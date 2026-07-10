Cesena, Diamanti si presenta: "Porto sana follia e tanta garra in una piazza calda"

Prima avventura da allenatore in Italia per Alessandro Diamanti, presentato questa mattina come nuovo tecnico del Cesena. A introdurlo, il direttore generale Corrado Di Taranto e il direttore sportivo Andrea Mancini. "Entusiasmo, energia, determinazione, garra, sono tutte le qualità che ho sempre avuto da giocatore ed è quello che porterò con me da allenatore", ha spiegato Diamanti. "La scelta di Cesena è anche legata a una piazza calda e di grande passione, cercherò di dare principi forti alla squadra".
Poi una battuta sulla tesi "Sana Follia" con cui si è laureato al corso da allenatori di Coverciano: “La sana follia è un modo di pensare. Io penso che il divertimento in questo gioco si sia un po' perso, perché quando si parla di divertimento si pensa che, se uno è un po' meno serioso ed un po' più felice, allora non possa essere un lavoratore, invece non è così. Io penso che si possa fare tutto, perché ricordiamoci che il calcio è un gioco, poi in Italia è anche qualcosa di più lo so, ma secondo me questo velo di divertimento può fare veramente la differenza.”
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