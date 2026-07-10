Cesena, Diamanti si presenta: "Porto sana follia e tanta garra in una piazza calda"

Poi una battuta sulla tesi "Sana Follia" con cui si è laureato al corso da allenatori di Coverciano: “La sana follia è un modo di pensare. Io penso che il divertimento in questo gioco si sia un po' perso, perché quando si parla di divertimento si pensa che, se uno è un po' meno serioso ed un po' più felice, allora non possa essere un lavoratore, invece non è così. Io penso che si possa fare tutto, perché ricordiamoci che il calcio è un gioco, poi in Italia è anche qualcosa di più lo so, ma secondo me questo velo di divertimento può fare veramente la differenza.”