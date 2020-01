Grisport, le scarpe Memory sono perfette per la primavera

PUBLIREDAZIONALE

Con l'arrivo della primavera GRISPORT lancia le Memory, le nuove sneakers perfette per il confort vista l’innovativa soletta +Memory costruita con tre diversi strati di materiale per adattarsi perfettamente alla conformazione dei piedi e far rilassare tallone e dita.

La parte della soletta a contatto col piede è in microfibra traspirante e resistente all’abrasione e garantisce stabilità del piede all’interno della calzatura; la parte intermedia è una particolare schiuma poliuretanica a cellula aperta flessibile altamente traspirante che mantiene il piede fresco oltre ad essere auto-modellante intorno al piede per dare una sensazione di morbidezza con ottime caratteristiche di assorbimento degli urti; la parte inferiore è in tessuto rigido forato e assorbente.

La suola ultraleggera e flessibile è composta di materiale antistatico che permette di ridurre le fastidiose scosse elettrostatiche che si sentono se il clima è particolarmente secco e ventoso.