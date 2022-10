Grip, trazione e leggerezza: una domenica alla UTLO testando una suola "élite"

© canofotosports

Un trail versione... tester. Capita anche ai comuni mortali, anche a chi galleggia nella pancia del gruppo, difendendosi come può lungo i sentieri, sulle creste e tra le rocce, faticando in salita e arrancando in discesa, venendo a patti con la propria fatica e divertendosi passo (lento) dopo passo (ancora più lento). Farlo calzando una nuova suola, studiata in collaborazione con un fuoriclasse come il pluricampione di trail running Gediminas Grinius, atleta di punta del Trailrunning Team Vibram, è stata un'esperienza eccitante. Una prospettiva nuova, diciamo così. Dove è successo? Alla Utlo, l'Ultratrail del Lago d'Orta con partenza e arrivo a Omegna, tradizionale appuntamento d'inizio autunno sulle Prealpi piemontesi. Grandi nomi in gara (Vertical, 100K, 55K, 31K e 18K di cui diamo conto in questo pezzo), ottima organizzazione - sperimentata in prima persona - e panorami incantevoli tra lago, boschi di castagni e sentieri di media montagna.