UTLO 2022: Russi e Valz Gen trionfano nella 100K, Turini in forma mondiale nella 31K

TRAILRUNNING

Oltre milleseicento gli atleti al via delle cinque prove competitive dell'evento di Omegna

© CANO Fotosports È stato un weekend sotto il segno rossocrociato quello di metà ottobre, a cavallo tra trail e skyrunning. Sabato 15 Jonas Russi ha vinto la 100K di UTLO Ultra Trail del Lago d'Orta, mentre - trecento chilometri più ad est lungo l'arco alpino ed anche in questo caso... vista lago! - il suo connazionale ticinese Roberto Delorenzi si è imposto nell'altrettanto prestigiosa Skyrace di Limone sul Garda. Tornando ad Omegna, Agnese Valz Gen ha dominato la 100K femminile e la valdostana Giuditta Turini (fresca campionessa del mondo Ultra Sky sulle montagne della vicina Val d'Ossola) ha vinto la 31 chilometri nella quale - tra gli uomini - Franco Collé (alle prese con una stagione complicata dagli infortuni) ha fatto un ulteriore passo avanti, conquistando il terzo gradino del podio.

© CANO Fotosports

Era l’atleta più atteso e non ha deluso le aspettative: Jonas Russi ha vinto la 100 K del Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta ad Omegna. A poco più di un mese dal suo primo e straordinario successo nel Tor des Géants, l'atleta elvetico di Andermatt (Canton Uri) ha gestito alla perfezione le proprie forze: settimo in cima al Mottarone, dopo 7,5 chilometri, Russi ha via via guadagnato posizioni fino a conquistare il primo posto al controllo di Grassona, ad una decina di chilometri dal traguardo. A quel punto la gara si è trasformata in una cavalcata trionfale per il portacolori del Team Hoka che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 11h06’49”. Secondo un altro svizzero, Raphael Sprenger (TG Hutten), che si è ripresentato sul lungolago Gramsci di Omegna (VB) dopo 11h09’06”. Terzo posto per un battagliero Carlo Salvetti (Elleerre ASD–Erock-Team Scarpa), che è stato a lungo in testa e che ha conquistato un grande podio con il tempo di 11h15’24”.

© CANO Fotosports

In campo femminile Agnese Valz Gen (La Vetta Running-Disagiati On The Road +) ha fatto gara a sé: in cima al Mottarone aveva già quasi dieci minuti di vantaggio sulla seconda. Il vantaggio dell’atleta che lo scorso anno ha vinto la 55K si è dilatato con il passare dei km; 13h49’03” Il tempo di Valz Gen, che bissa la vittoria dello scorso anno ottenuta nella vittoria nella 55 K e che è giunta al traguardo di Omegna accolta da una vera e propria ovazione. Secondo gradino del podio per l'olandese Aletta Van Starrenburg (15h35'36"), terzo per Laura Mariani (Never Stop Run ASD), al traguardo in 16H04'03".

Anche la 55K, che ha visto la partenza di 401 atleti, è stata vinta da uno dei favoriti: lo svizzero Walter Manser (Salomon Swiss), primo in 5h31’26”. Manser è stato in testa in tutti i rilevamenti e ha preceduto il britannico Robert Grant Britton (ASD Climb Runners), secondo in 5h47’25”, il connazionale Patrick Platamone (5h50’50”).

L’altoatesina Edeltraud Thaler (ASV Telmekom Team Suedtirol) ha compiuto una bella impresa andando a vincere in 6h41’25” e precedendo una campionessa del calibro di Lisa Borzani, in testa nella prima parte di gara. L’atleta di Bergamo Stars Atletica ha chiuso in 6h47’53”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Elena Platini (Luciani Sport Team) in 6h57’04”.

© UTLO Ultra Trail Lago d'Orta

Nella 18K, che ha visto la partenza di 218 atleti, il francese del Team Vibram Vincent Loustau ha bissato il successo del Vertical di venerdì andando a imporsi con il tempo di 1h27’50”. Seconda posizione, in 1h29’54”, per l’altoatesino Patrick Gross dell’ASV Telmekom Team Suedtirol, presente con tantissimi atleti a tutte le gare del weekend. Terza posizione per il portacolori del GS Fulgor Prato Sesia Federico Poletti in 1h33’22”.

© UTLO Ultra Trail Lago d'Orta

Tra le donne anche, vincitrice del Vertical, ha realizzato una grande doppietta, ma ha dovuto condividere, dopo una bellissima battaglia, la sua vittoria; entrambe sono giunte al traguardo in 1h47’19”. Terzo gradino del podio per la portacolori di, giunta sul lungolago di Omegna (VB) dopo 1h57’18”.

© UTLO Ultra Trail Lago d'Orta

La 31K ha visto la vittoria di un bravissimo Franco Chiesa (ASD Climb Runners), che dopo essere passato in sesta posizione al posto di controllo dell’Alpe Sacchi (chilometro 18), nel finale ha impresso un ritmo insostenibile per gli avversari, presentandosi in solitaria a Omegna dopo 2h56’46”. Seconda posizione per un ottimo Andrea Iob (ASD Bognanco-Palissandro Marmi), che è rimasto sempre nelle prime posizioni e ha chiuso in 2h57’10”. Terzo il tre volte vincitore del Tor Des Géants Franco Collè (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 2h57’39”.

© UTLO Ultra Trail Lago d'Orta

In campo femminile la campionessa del mondo di Ultra Sky ISF Giuditta Turini (Polisportiva Sant’Orso Aosta) ha confermato il proprio stato di grazia trionfando in 3h10’05”. Ora per lei l’obiettivo si sposta sui Mondiali di corsa in montagna e trail in programma in Thailandia al'inizio di novembre. Seconda Denise Zacco in 3h24’06”, mentre terza si è classificata Sara Lagomarsino (Atletica Levante) in 3h35’07”. In totale sono stati 423 i partiti sulla distanza di 31 chilometri.

L'evento UTLO si era aperto con la prima giornata dedicata al Vertical che terminava al Monte Mazzuccone (1424 mslm) dopo 5,4 chiometri e mille metri dislivello positivo. Vittoria assoluta per il transalpino del Team Vibram Vincent Loustau che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 40’34”. Che il francese sia andato davvero forte lo testimonia il distacco rifilato a un atleta del calibro di Riccardo Borgialli (Sport Project VCO): ben 5’34”! Al terzo posto si è piazzato l’altoatesino Patrick Gross (ASV Telmekom Team Suedtirol), con il tempo di 46’37”.

In campo femminile prima posizione per la favorita della vigilia, la lombarda Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese), con il tempo di 56’05”; seconda posizione, a 1’44”, per la portacolori di Sport Project VCO Stefania Termignoni, che ha preceduto la britannica Natalie Francesca White (ASD Climb Runners), giunta al Monte Mazzuccone dopo 59’31”.

© CANO Fotosports

Da ricordare anche gli atleti, una cinquantina, che si sono cimentati in UTLO Trail Walk & Nordic Walking, aperta a tutti gli appassionati di camminata. In totale sono stati oltre milleseicento gli atleti, in rappresentanza di trentatré nazioni, che hanno partecipato a questa riuscitissima edizione 2022 di Vibram UTLO: grande la soddisfazione dello staff di UTLO Events per le gare sui sentieri che circondano il Lago d’Orta.