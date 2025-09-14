Grigne Skymarathon: conto alla rovescia per il classico di fine estate

Tra le donne invece netta vittoria della statunitense Hillary Gerardi in sei ore, 12 minuti e cinque secondi. Secondo posto per la spagnola Ainara Urrutia con un ritardo di 24 minuti e 36 secondi. Gradino finale per la canadese Kalie McCrystal a un minuto e cinque secondi dalla stessa Urrutia. Gerardi si era imposta anche nel 2021, quando Grigne Skymarathon (al ritorno in scena rilevando l'eredità del mitico Trofeo Scaccabarozzi) si era svolta su percorso rimaneggiato causa maltempo. Tra gli uomini la vittoria era andata a Daniel Antonioli. Ricordiamo che Grigne Skymarathon si svolge a cadenza biennale (negli anni dispari), in alternanza con il Trofeo Kima e che negli anni pari lo staff organizzatore guidato da Alberto Zaccagni mette in scena la più abbordabile (ma ugualmente impegnativa!) ZacUp Skyrace del Grignone.