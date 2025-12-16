Logo SportMediaset

Amarcord

La supercar Volkswagen con motore W12 che ispirò Bugatti

Senza di lei, la Bugatti Veyron non sarebbe mai esistita. La Volkswagen W12 è stata una delle concept car più concrete mai prodotte. Fortemente voluta da Ferdinand Piech, fu un banco di prova fondamentale per realizzare un motore di nuova generazione in grado di sviluppare una potenza straordinaria, mantenendo delle dimesnioni compatte. Collaudata sulla pista di Nardò in Puglia, superò tutte le prove e consentì a Bugatti di mandare in produzione il motore W16 da 1.000 CV

16 Dic 2025 - 09:42
volkswagen
bugatti
w12
supercar

