Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston

Cinque le partite disputate nella notte Nba, con un paio di sfide interessanti soprattutto ad Ovest. Al TD Garden di Boston i Detroit Pistons centrano la quarta vittoria consecutiva superando i Celtics 112-105, trascinati da un super Cade Cunningham autore di 32 punti e 10 rimbalzi. Non bastano ai Celtics i 34 punti di Jaylen Brown. Vittoria esterna anche dei Toronto Raptors che espugnano il parquet dei Miami 106-96 grazie ai 28 punti di Brandon Ingram. Per Simone Fontecchio prova grigia, con 3 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 26' in campo. Ad Ovest, partita spettacolare a Salt Lake City, dove gli Utah Jazz superano i Dallas Mavericks 140-133 dopo un tempo supplementare. Jazz trascinati dai 37 punti di Keyonte George, mentre non bastano a Dallas i 42 punti del rookie Cooper Flagg il più giovane di sempre con i suoi 18 anni a raggiungere tale score. Sempre nella Western Conference, i Denver Nuggets piegano gli Houston Rockets 128-125 dopo un supplementare grazie a una tripla doppia del solito Nikola Jokic con 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Non bastano a Houston la tripla doppia di Sengun (33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e i 25 punti di Kevin Durant. Infine successo dei Memphis Grizzlies per 121-103 sui Los Angeles Clippers grazie ai 31 punti e 5 stoppate di Jaren Jackson Jr.