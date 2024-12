Ghiaccio bollente: Maratonina Lemine, di corsa verso le feste

Tornando all’evento sportivo, o meglio al suo teatro d’operazioni, la sua prova clou valida per lo scudetto tricolore CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)di mezza maratona si è svolta su due giri dell’anello riorganizzato come detto in modalità “last minute” che includeva due brevi sezioni offroad. Un solo giro invece per i runners che in sede di iscrizione avevano scelto la più breve ma ancora più intensa prova entry level da un giro. Mass start in simultanea per le due prove dal Parco degli Alpini di Almenno San Salvatore. Particolarmente spettacolari due passaggi dal valore storico. Il primo in prossimità della chiesa di San Giorgio (al cui interno è tradizionalmente conservata una costola del drago sconfitto dal santo al quale il tempio è dedicato), detta anche chiesa dei morti perché al suo esterno si trova un cimitero dove sono sepolti gli appestati. Il secondo attraverso uno storico cortile presso il museo e la chiesa di San Tomè.