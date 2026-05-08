PREQUALIFICA

Zarco brilla sulla pista di casa, Marquez Sr. in qualifica dal Q1!

Il beniamino di casa - specialista del bagnato - a suo agio anche sull'asfalto asciutto del "Bugatti" di Le Mans

di Stefano Gatti
08 Mag 2026 - 16:34
© Getty Images

© Getty Images

È di Johann Zarco il migliore tempo delle prequalifica di Le Mans. Vincitore un anno fa sull'asfalto (bagnato) di casa, il francese del team clienti Honda LCR stacca il tempo di un minuto, 29 secondi e 907 millesimi. Seconda casella di una classifica dei tempi più corta che mai (con un ritardo di dieci soli millesimi) per Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati targata VR46, mentre Francesco Bagnaia è terzo a 138 millesimi, lo stesso identico ritardo dalla vetta di Alex Marquez (Ducati Gresini). A chiudere la top five del ranking è Joan Mir con la Honda LCR (+0.185). Sesto e settimo tempo per le Aprilia factory di Jorge Martin e Marco Bezzecchi rispettivamente a 221 e 279 millesimi dalla vetta.  Alex Rins riporta in alto la Yamaha (la M1 del team ufficiale) in sesta posizione, seguito da Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).

© Getty Images

© Getty Images

In sella alla KTM factory, Pedro Acosta (+0.289, per lui una interminabile scivolata a metà turno) è l'ultimo dei piloti a conquistare l'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche del sabato. Fuori restano Enea Bastianini con la KTM Tech3, l'altro pilota ufficiale della Casa austriaca e... Marc Marquez, al quale nel finale delle prequalifica costa cara la caduta del suo compagno di squadra Bagnaia, che gli impedisce di finalizzare il suo ultimo time attack. Il Cannibale chiude tredicesimo a 464 millesimi da Zarco. Non va oltre il sedicesimo tempo Luca Marini che - in sella alla Honda HR - era stato il più veloce nel primo turno di prove libere. Alle sue spalle, delusione per l'altro idolo di casa Fabio Quartararo (al via dalla pole a Le Mans un anno fa) che incassa 562 millesimi di ritardo dal connazionale Zarco.

motogp
gp francia
le mans
prequalifica

Ultimi video

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

00:55
DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

01:57
Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

01:26
Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

I più visti di Motogp

Le Mans passaggio chiave del Mondiale: bis Ducati o riscossa Aprilia?

Alex Marquez: “Difficile pensare di vincere, ma è tornato il feeling”. Quartararo: "Aspettative basse"

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Jerez, spaventosa caduta di Marc Marquez: moto distrutta

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:10
Pio Esposito resta a casa con Calhanoglu, difficile il recupero del turco per la finale di Coppa Italia
Giro d'Italia
18:03
Giro d'Italia: Maxi caduta a 600 metri dal traguardo della prima tappa
18:02
Fuga... per la vittoria: Vibram Trail del Mottarone, Minoggio e Dematteis forza sessanta
17:57
Palmisano: migliore prestazione europea al debutto nella mezza maratona di marcia
17:50
Tennis, Internazionali: Zverev ok all'esordio, ora Cerundolo al 3/o turno