Zarco brilla sulla pista di casa, Marquez Sr. in qualifica dal Q1!
Il beniamino di casa - specialista del bagnato - a suo agio anche sull'asfalto asciutto del "Bugatti" di Le Mansdi Stefano Gatti
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È di Johann Zarco il migliore tempo delle prequalifica di Le Mans. Vincitore un anno fa sull'asfalto (bagnato) di casa, il francese del team clienti Honda LCR stacca il tempo di un minuto, 29 secondi e 907 millesimi. Seconda casella di una classifica dei tempi più corta che mai (con un ritardo di dieci soli millesimi) per Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati targata VR46, mentre Francesco Bagnaia è terzo a 138 millesimi, lo stesso identico ritardo dalla vetta di Alex Marquez (Ducati Gresini). A chiudere la top five del ranking è Joan Mir con la Honda LCR (+0.185). Sesto e settimo tempo per le Aprilia factory di Jorge Martin e Marco Bezzecchi rispettivamente a 221 e 279 millesimi dalla vetta. Alex Rins riporta in alto la Yamaha (la M1 del team ufficiale) in sesta posizione, seguito da Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).
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In sella alla KTM factory, Pedro Acosta (+0.289, per lui una interminabile scivolata a metà turno) è l'ultimo dei piloti a conquistare l'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche del sabato. Fuori restano Enea Bastianini con la KTM Tech3, l'altro pilota ufficiale della Casa austriaca e... Marc Marquez, al quale nel finale delle prequalifica costa cara la caduta del suo compagno di squadra Bagnaia, che gli impedisce di finalizzare il suo ultimo time attack. Il Cannibale chiude tredicesimo a 464 millesimi da Zarco. Non va oltre il sedicesimo tempo Luca Marini che - in sella alla Honda HR - era stato il più veloce nel primo turno di prove libere. Alle sue spalle, delusione per l'altro idolo di casa Fabio Quartararo (al via dalla pole a Le Mans un anno fa) che incassa 562 millesimi di ritardo dal connazionale Zarco.