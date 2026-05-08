Zarco brilla sulla pista di casa, Marquez Sr. in qualifica dal Q1!

È di Johann Zarco il migliore tempo delle prequalifica di Le Mans. Vincitore un anno fa sull'asfalto (bagnato) di casa, il francese del team clienti Honda LCR stacca il tempo di un minuto, 29 secondi e 907 millesimi. Seconda casella di una classifica dei tempi più corta che mai (con un ritardo di dieci soli millesimi) per Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati targata VR46, mentre Francesco Bagnaia è terzo a 138 millesimi, lo stesso identico ritardo dalla vetta di Alex Marquez (Ducati Gresini). A chiudere la top five del ranking è Joan Mir con la Honda LCR (+0.185). Sesto e settimo tempo per le Aprilia factory di Jorge Martin e Marco Bezzecchi rispettivamente a 221 e 279 millesimi dalla vetta. Alex Rins riporta in alto la Yamaha (la M1 del team ufficiale) in sesta posizione, seguito da Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).