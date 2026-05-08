CICLISMO

Giro d’Italia, 1ª tappa: Magnier vince la volata e si prende la prima Maglia Rosa

Il francese della Soudal Quick-Step precede tutti fotofinish in Bulgaria, dopo una brutta caduta: Milan 4° 

08 Mag 2026 - 16:35
© Getty Images

© Getty Images

Parla francese la prima tappa del Giro d’Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell’edizione 109 e conquista così la prima Maglia Rosa, grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas, in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek chiude solo quarto, mentre Andresen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi-caduta a pochi metri dall’arrivo. Nulla da segnalare, invece, tra gli uomini che ambiscono alla classifica generale, con Jonas Vingegaard grande favorito alla vittoria finale.

LA TAPPA
La 109ª edizione del Giro d’Italia prende il via dalla Bulgaria, dove gli organizzatori hanno disegnato le prime tre frazioni di questa Corsa Rosa 2026. La prima tappa si sviluppa lungo 147 km tra Nessebar e Burgas e vede la coppia formata da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Oscar Sevilla (Team Polti) animare le prime fasi della corsa con un tentativo di fuga. Lo spagnolo e l’azzurro riescono a costruirsi un vantaggio di circa due minuti sul resto del gruppo, con Sevilla che si prende pure la Maglia Azzurra (classifica scalatori), facendo suoi i due GPM di Cape Agalina.

Tarozzi si ritaglia invece la soddisfazione di passare per primo al traguardo intermedio a Sozopol, dove Jonathan Milan inizia a costruire la scalata alla conquista di quella che sarebbe la sua terza Maglia Ciclamino (classifica velocisti), dopo quelle portate a casa nel 2023 e nel 2024: il corridore della Lidl-Trek transita infatti per terzo, prendendosi cinque punti. Sempre Tarozzi precede poi Sevilla al KM Red Bull, guadagnando sei secondi d’abbuono, con la coppia che viene quindi ripresa dal gruppo a 22 km dall’arrivo. Entrano, dunque, in azione le squadre dei velocisti, così da preparare al meglio la volata conclusiva, che viene però spezzata da una brutta caduta nei metri finali.

Restano allora pochissimi corridori a giocarsi la vittoria e a mettere a segno lo scatto migliore è Paul Magnier (Soudal Quick-Step), che taglia davanti a tutti il traguardo di Burgas e conquista la prima Maglia Rosa di questa edizione. Il francese precede al fotofinish Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed Ethan Vernon (NSN Cycling Team), mentre deluso resta Milan, solo quarto. Chi vive una giornata molto tranquilla è Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike): il grande favorito per la vittoria di questo Giro d’Italia si tiene fuori dai guai, godendosi di fatto una passerella sulle strade bulgare.

Ultimi video

01:25
MCH FUNERALI ZANARDI MCH

Zanardi, il lungo applauso all'uscita del feretro

03:26
La giornata di Sinner

La giornata di Sinner

01:12
MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

01:41
Sinner in campo sabato

Sinner in campo sabato

00:30
MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

00:32
DICH MUSETTI DICH

Musetti: "A Roma per sorprendere"

02:55
DICH BERRETTINI OTO DICH

Berrettini: "Voglio ritrovare leggerezza, Cagliari mi ha ricaricato"

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

01:03
L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

06:28
Esclusiva Schwazer

Esclusiva Schwazer: "Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

01:34
Il momento di Musetti

Il momento di Musetti: Lorenzo pronto per gli Internazionali

00:24
DICH PANCALLI SU ZANARDI DICH

Pancalli su Zanardi: "Ha reso visibile l'invisibile"

03:29
DICH SIMONELLI DA MILANO

Simonelli: "Malagò? Farà bene nel calcio"

01:25
MCH FUNERALI ZANARDI MCH

Zanardi, il lungo applauso all'uscita del feretro

I più visti di Ciclismo

Dimentica la solita uscita in bici: nasce BeBike, il progetto italiano che vuole trasformare ogni ride in un’esperienza esclusiva

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giro d'Italia
18:03
Giro d'Italia: Maxi caduta a 600 metri dal traguardo della prima tappa
18:02
Fuga... per la vittoria: Vibram Trail del Mottarone, Minoggio e Dematteis forza sessanta
17:57
Palmisano: migliore prestazione europea al debutto nella mezza maratona di marcia
17:50
Tennis, Internazionali: Zverev ok all'esordio, ora Cerundolo al 3/o turno
17:33
Bufera Real, il club punisce Valverde e Tchouaméni: "Sanzione per entrambi di 500mila euro"