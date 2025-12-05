Pattinaggo figura, ISU Grand Prix: Conti/Macii secondi in finale Nagoya

L'ISU Grand Prix Final di Nagoya (Giappone), atto conclusivo del massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, ha vissuto la propria giornata intermedia di competizioni.
Oggi Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) sono tornati sul ghiaccio dell'Aichi International Arena, cimentandosi nel programma libero delle coppie di artistico.
Giovedì, il blasonato binomio aveva stabilito il nuovo primato nazionale del programma corto, ottenendo un punteggio di 77.22. La performance poneva gli azzurri in seconda posizione dopo lo short program, a soli 10 centesimi dai giapponesi Riku Miura/Ryuichi Kihara, ma con un vantaggio di 2.18 punti sui georgiani Anatasiia Metelkina/Luka Berulava e di oltre 4 lunghezze sulle altre tre coppie qualificate per questa Finale.
Nell'odierno programma libero, Conti/Macii hanno stabilito nuovamente il primato italiano, sia per quanto concerne il segmento di gara in questione (146.06) che quello complessivo (223.28).
In questo modo si sono attestati alla piazza d'onore, battuti solamente dai Campioni del Mondo in carica Miura/Kihara (225.21). Il terzo posto è stato appannaggio dei tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (221.25), autori di una pregevole rimonta.
Per Sara Conti e Niccolò Macii, questo è il terzo podio della carriera nell'ambito delle Finali dopo il terzo posto del 2022 e il secondo del 2023. Aggiungendo le tappe canoniche di Grand Prix, il totale è di undici. Va rimarcato, a testimonianza di una significativa costanza di rendimento, come gli azzurri abbiano mancato le prime tre posizioni solo una volta nel quadriennio olimpico in corso.
Sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 12:00, si completerà la competizione maschile, nella quale Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupa la quarta posizione provvisoria. Il sudtirolese, accreditato di 94.00 punti, è preceduto dai giapponesi Yuma Kagiyama (108.77) e Shun Sato (98.06), nonché dallo statunitense Ilia Malinin (94.05).