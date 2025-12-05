Pattinaggo figura, ISU Grand Prix: Conti/Macii secondi in finale Nagoya

Per Sara Conti e Niccolò Macii, questo è il terzo podio della carriera nell'ambito delle Finali dopo il terzo posto del 2022 e il secondo del 2023. Aggiungendo le tappe canoniche di Grand Prix, il totale è di undici. Va rimarcato, a testimonianza di una significativa costanza di rendimento, come gli azzurri abbiano mancato le prime tre posizioni solo una volta nel quadriennio olimpico in corso.