Frasassi Skyrace, prova del nove: Passoni e Princis domano caldo e avversari 

SKYRUNNING

Quasi quattrocento atleti al via delle prove in programma dell’evento marchigiano, settima tappa di CRAZY Skyrunning Italy Cup FISky

© Frasassi Skyrace Ufficio Stampa Finale d’estate all’insegna del sole pieno e clima caldissimo per la nona edizione di Frasassi Skyrace al via (e al traguardo!) nel suggestivo borgo medioevale di San Vittore delle Chiuse (entroterra verde e per certi versi magico della provincia di Ancona), con sviluppo rapido, ripido e a tratti… davvero vertical nel Parco Gola della Rossa e di Frasassi, uno dei siti naturalistici più gettonati e visitati dell’Italia Centrale. A dettare legge lungo sentieri, mulattiere e passaggi attrezzati Lorenzo Passoni e Maria Pilar Princis che si sono imposti sulla concorrenza al termine di una prova ad alta intensità. Condizioni climatiche, carattere tecnico e atmosfera altamente competitiva hanno infatti messo a dura prova sia i top runners in corsa per la Coppa Italia Skyrunning by FISky che gli amatori, tanto nella prova-clou (la Skyrace federale da 20 chilometri giusti giusti e 1350 metri D+), quanto nella prova entry level Frasassi Trail-MiniSky da 11 chilometri e 650 metri di dislivello positivo, che ha visto tanti altri amatori della corsa in natura al via insieme ai giovani della Coppa Italia Youth supported by Loacker. Frasassi Trail era disponibile anche in formato non competitivo per chi voleva semplicemente vivere un sabato pomeriggio outdoor senza però l’assillo o meglio l’urgenza del cronometro.

A vigilare sul regolare svolgimento e a garantire il più elevato grado di condizioni di sicurezza, un dispositivo -quello predisposto da ASD Space Running in collaborazione con Total Running - forte dell’esperienza della Guida Alpina e Direttore Percorso Andrea Basso, di una cinquantina di volontari ben distribuiti lungo la traccia-gara e in particolare i suoi passaggi-chiave, insieme a personale medico sanitario, Soccorso Alpino, Protezione Civile di Genga e Polizia Locale.

Ad imporsi nella Skyrace di cartello che aveva per GPM-gara i 930 metri slm di Monte Valmontagnana (appena prima della boa di metà gara) è stato Lorenzo Passoni di ASD Falchi Lecco che - dopo un testa a testa entusiasmante con il compagno di squadra Simone Valsecchi -ha fatto rientro per primo a San Vittore di Genga con l’ottimo tempo finale di un’ora, 55 minuti e un secondi, per un vantaggio di un minuto e 20 secondi nei confronti del compagno di squadra dei Falchi, fortissima compagine lariana che quest’anno (in una intensa sfida con ASD Pegarun e ASD Space Running) punta forte sulla Coppa Italia FISky.

Terzo gradino del podio per il beniamino di casa Riccardo Pianesi (ASD Space Running) autore di una bellissima gara a ridosso dei due Falchi lecchesi, portata a termine per 35 secondi dalla parte… giusta del muro delle due ore di gara. Un altro risultato di prestigio per Riccardo, a fine luglio per pochi centesimi di secondo ai piedi del podio di VUT (Valmalenco Ultradistance Trail), battuto in volata dall’idolo locale Luca Schenatti dopo oltre quattordici ore di gara!

Un podio-sprint, tornando a Frasassi, ma… non abbastanza (in parte anche a causa del gran caldo) per minacciare il record assoluto (un’ora, 48 minuti e 37 secondi) siglato ventiquattro mesi fa dall’altro “Spaceman” e campione local (ma è ormai riduttivo definirlo così) Giacomo Forconi, quest’anno assente perché ventiquattr'ore dopo impegnato con la divisa azzurra della Nazionale Italiana nei Mondiali di Skyrunning del Desafio Urbion di Soria (Castilla y Léon, in Spagna). Nella top five uomini in quest’ordine anche l’altro portacolori di ASD Space Running Mirko Fioretti e il runner libero Lorenzo Livi.

In gara-donne, dopo la consueta partenza cauta Maria Pilar Princis (portacolori del team bergamasco ASD Pegarun) si è implacabilmente riportata verso i quartieri alti della classifica, completando più o meno incontrastata la missione-vittoria con il tempo finale di due ore, 32 minuti e 22 secondi (19esima di una classifica assoluta da 153 finishers, 22 dei quali donne), lontana però dal record fissato in due ore, 18 minuti e 56 secondi nel 2023 della sua compagna di squadra Elisa Pallini.

Due vittorie su due insomma per le società lombarde in trasferta nelle Marche. Di professione dietista, Princis ha avuto per sei minuti e 54 secondi la meglio sulla forte atleta di casa Francesca Farneti (ASD Space Running) che ha preceduto di meno di mezzo minuto (26 secondi) la compagna di squadra Malgorzata Burkiewicz. Top five per Deborah Molinaro (Molon Labe ASD) e per Patrizia Giannini di ASD Athletic Amelia.

Tre gradini su sei del podio M/F della Skyrace insomma occupati dai padroni di casa! Riccardo Pianesi e Francesca Farneti si sono aggiudicati i titoli di campioni regionali assoluti FISky 2024.

Vittoria a sorpresa nella prova d’ingresso Frasassi Trail-Mini Sky per il giovanissimo Federico Bartolucci di ASD Space Running (originario della vicina Jesi) che - con il tempo di un’ora, tre minuti e 28 secondi - ha avuto (per soli nove secondi!) meglio su Thomas Berettoni del CUS Pisa e su Matteo Guiducci di ASD Corripergola, al traguardo in un’ora, sette secondi tondi tondi. Tra le ragazze, gara solitaria al comando e vittoria in un’ora, 14 minuti e 24 secondi per Asia Lanuti (Gubbio Runners), 12esima assoluta di un classifica da 110 finishers (24 donne), con un vantaggio di ben cinque minuti e 11 secondi su Elisa Mariani (Altitude Skyrunning Team), che sul traguardo ha difeso un margine di 28 secondi sulla runner indipendente Maria Rossi che ha sigillato il podio.

Nella splendida area di partenza e arrivo allestita nella cornice storica dell’Abbazia di San Vittore alle Chiuse, tanta curiosità per la partecipazione all’evento del nuovo sponsor tecnico FESSURA, azienda marchigiana che nell’occasione ha presentato presso il proprio stand allestito nel piccolo ma ordinato villaggio-gara il nuovo modello “door to trail” SBL-E10, messo subito a disposizione di atleti e appassionati di attività outdoor di testarle in anteprima insieme alle collaudate VTR-E15.

Come detto sopra, anche la nona edizione dell’evento Frasassi Skyrace e è stata organizzata da ASD Space Running, sodalizio sportivo nato da una grande passione per lo sport che da anni investe sul territorio, valorizzandolo e portando tantissimi appassionati della corsa in natura a conoscere i sentieri del Parco Gola della Rossa e di Frasassi.

Tra tanti momenti spensierati, anche un momento molto profondo e toccante: il ricordo di Chiara Ruggeri, alla quale quest’anno lo staff organizzatore ha voluto intitolare la gara. Presenti alle premiazioni finale sul prato che divide la storica Abbazia dal borgo medioevale anche le autorità locali: il Sindaco di Genga Marco Filipponi, il Vicesindaco Mario Vescovi e il Presidente del Consorzio Grotte di Frasassi Lorenzo Burzacca che, oltre a consegnare coppe e premi assoluti e di categoria, hanno sottolineato l’ottima riuscita dell’evento e la sua importanza nella proposta turistico-sportiva del Comune di Genga.

A fare un primo bilancio “a caldo” di Frasassi Skyrace 2024 è stato il presidente e ideatore Maurizio Marini:

“E’ difficile descrivere le emozioni vissute in questa giornata! Abbiamo cercato di fare il meglio e ci siamo impegnati al massimo per offrire tutti i servizi necessari. Si lavora duramente tutto l’anno e la risposta degli atleti venuti da tutta Italia con il tanto pubblico presente sul percorso e all’arrivo, ci hanno ripagato dei sacrifici fatti. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i partecipanti e in particolare a quelli che non sono riusciti a raggiungere il traguardo. So quanto hanno sofferto e mi auguro di rivederli qui anche il prossimo anno per provare a vincere la propria sfida sportiva personale con Frasassi Skyrace".

"Voglio inoltre ringraziare il direttivo, la squadra organizzativa, i volontari gara, tutti i nostri sponsor, il personale tecnico, il service audio, lo speaker gara, i fotografi, i videomaker di REC Content Creation, il personale medico sanitario, il Soccorso Alpino ed il Direttore Percorso Andrea Basso che hanno saputo gestire al meglio tutte le difficoltà presentate oggi dal contesto meteo e ambientale. Senza di loro il sogno di questo evento non sarebbe realtà. Grazie di cuore a tutti”.

Anche questa edizione di Frasassi Skyrace ha potuto contare sul grande supporto di partners e sponsor di eccellenza. In primis FESSURA, Main Sponsor dell’evento e motivo di orgoglio, insieme al Consorzio Grotte di Frasassi. Un ringraziamento speciale va al Comune di Genga, al Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, a FISky (Federazione Italiana Skyrunning), alla quale l’evento è affiliato e a tutti gli sponsor che hanno supportato la gara: +WATT, Acqua Frasassi, Birra Millecento, KING, Hotel Terme di Frasassi, Cardinali Arredamenti e Total Training.

A due prove dalla sua conclusione, la lecchese Elisa Pallini di ASD Pegarun (assente quest'anno a Frasassi) guida in campo femminile la classifica generale di CRAZY Skyrunning Italy Cup con 476 punti, (in)seguita da Aurora Bosia (ASD Falchi Lecco) a quota 344 e da Roberta Jacquin (compagna di squadra di Pallini) con 388. Quarta e quinta casella per Francesca Farneti (ASD Space Running) con 222 punti e dalla vincitrice di Frasassi Skyrace Maria Pilar Princis (terza atleta delle aquile Pegarun della top five!) con 176. Tra gli uomini, Simone Valsecchi svetta con 390 punti. Alle spalle del giovane talento emergente di ASD Falchi Lecco c'è l'esperto Sergio Bonaldi di LAB4YOU con 328. Terza casella del ranking per Giacomo Forconi (ASD Space Running con 288). Quarta e quinta posizione per Filippo Crippa (ASD Pegarun, 238) e per Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco, 218). La sfida tra i portacolori delle tre società più impegnate nella Coppa Italia FISky (Falchi Lecco, Pegarun e Space Running) riprende e culmina nei due ultimi appuntamenti del calendario: TGS Trail Grigne Sud in programma sabato 28 settembre a Mandello del Lario (a casa, o meglio... nel nido dei Falchi!) , seguito dal round finale - stavolta in campo neutro - di Tartufo Running, domenica 6 ottobre a Calestano, sull'Appennino Parmense.