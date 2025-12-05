Coppa del Mondo: Vincent Kriechmayr vince il super-g di Beaver Creek, Dominik Paris sfiora il podio

L'austriaco ha preceduto il norvegese Moeller e il connazionale Haaser, mentre l'azzurro ha concluso in quarta posizionedi Marco Cangelli
Vincent Kriechmayr fa il vuoto sulla Birds of Prey e conquista il super-g di Beaver Creek. L'esperto austriaco si è imposto nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino precedendo il norvegese Fredrik Moeller e il connazionale Raphael Haaser, mentre per l'Italia è arrivato il quarto posto di Dominik Paris, nuovamente brillante sulla pista americana.
Gara perfetta per Kriechmayr che, nonostante una visibilità piatta che ha spinto gli organizzatori a rinviare la partenza, ha dimostrato di fare nettamente la differenza rispetto agli avversari. L'austriaco ha preso di petto le traverse che caratterizzano la parte alta della Birds of Prey stringendo particolarmente le linee e guadagnando gran parte del vantaggio sugli avversari.
Kriechmayr ha quindi tagliato il traguardo in 1'06"77 precedendo di cinquantasei centesimi il norvegese Fredrik Moeller, bravo a gestire soprattutto le ondulazioni nella parte centrale della pista. Lo scandinavo ha patito il tratto iniziale riuscendo però a recuperare terreno sull'austriaco in vista del Golden Eagle ottenendo così la seconda posizione davanti all'altro austriaco Raphael Haaser, in grado di prendersi numerosi rischi e terminare con 1"03 dal vincitore.
Primo settore decisivo per Dominik Paris che è andato lungo dove gli spazi si sono fatti più stretti, confermandosi però particolarmente veloci nella parte dove è necessario far scorrere gli sci. La capacità di far valere il suo talento nell'abbrivio finale ha permesso al 36enne della Val d'Ultimo di terminare al quarto posto con 1"15 di ritardo.
Molto più lontani gli altri italiani con Giovanni Franzoni che si è fermato a 1"50 dal vincitore, mentre Guglielmo Bosca e Mattia Casse hanno accumulato un distacco superiore ai due secondi.