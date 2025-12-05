Coppa del Mondo: Vincent Kriechmayr vince il super-g di Beaver Creek, Dominik Paris sfiora il podio

Vincent Kriechmayr fa il vuoto sulla Birds of Prey e conquista il super-g di Beaver Creek. L'esperto austriaco si è imposto nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino precedendo il norvegese Fredrik Moeller e il connazionale Raphael Haaser, mentre per l'Italia è arrivato il quarto posto di Dominik Paris, nuovamente brillante sulla pista americana.