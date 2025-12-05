Il ds del Bayern: "Schlotterbeck? Ottimo difensore ma..."

Nico Schlotterbeck continua a infiammare il mercato. Il difensore centrale classe '99 ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Borussia Dortmund ma al momento le trattative per un possibile rinnovo sembrano arenate. Per questo tante big si stanno informando sulla sua situazione. Nella lista delle pretendenti c'è anche il Bayern Monaco. Il ds dei bavaresi, Christoph Freund, ha risposto così alle domande sul centrale: "Schlotterbeck? Certamente è un calciatore molto, molto forte. Un ottimo difensore. Al momento però noi siamo contenti della nostra squadra e siamo concentrati soltanto sui giocatori che abbiamo".