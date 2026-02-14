Lazio, Marusic ai tifosi: "Tornate, con voi sarebbe stata un'altra partita"

"Voglio solo dire, a nome di tutta la squadra, che abbiamo bisogno dei tifosi, spero che possano tornare per darci una mano in questo finale di stagione. E' brutto giocare senza tifosi, sono qui da nove anni e non era mai capitato, quando c'è la gente hai più voglia di dare il massimo per questa maglia. Sono sicuro che con i tifosi oggi sarebbe stata un'altra partita". Così Adam Marusic, difensore della Lazio, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta chiede ai tifosi, rimasti fuori dall'Olimpico per protestare contro la gestione del presidente Lotito, di tornare a sostenere la squadra allo stadio. Poi, parlando del rendimento della squadra, il difensore ammette di avere la "sensazione che siamo in crescita. Non era facile anche con i nuovi giocare tre partite così importanti in sei giorni, adesso dobbiamo seguire l'allenatore e le prossime partite saranno importanti per noi e per capire i giocatori che potranno essere pronti per il prossimo anno". Infine un pensiero su Milinkovic-Savic, ex mai dimenticato a Roma, che per il montenegrino "è come un fratello. Lui purtroppo ha ancora due anni lì, posso solo sperare nel suo ritorno tra qualche anno e penso che sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto i tifosi gli vogliono bene. C'è la possibilità, tutto è aperto ma non posso essere certo di questo".