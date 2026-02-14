IL CASO

Di Gregorio sbaglia piede e fa infuriare Spalletti: che errore sull'autorete di Cambiaso

Il portiere bianconero è sfortunato ma colpevole: sceglie di intervenire con il destro e si fa beffare

14 Feb 2026 - 21:29
© Getty Images

© Getty Images

Michele Di Gregorio potrebbe entrare nella storia per essere il primo portiere ad avere colpe importanti su... un autogol. L'episodio è del minuto 17: Luis Henrique crossa dalla destra, il traversone è deviato verso la propria porta da Cambiaso ma il pallone è lento e sembra destinato a essere respinto dal portiere della Juve. Di Gregorio, invece, già comunque a terra, decide di provare a respingere il tiro con il piede destro, quello davanti, invece che con il sinistro e finisce per farsi superare.

L'errore non piace a Luciano Spalletti, che chiede spiegazioni al suo portiere senza rimanere affatto soddisfatto della risposta ricevuta e ancora meno ai tifosi bianconeri, durissimi con l'ex Monza sui social.

michele di gregorio
inter-juventus

