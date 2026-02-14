Di Gregorio sbaglia piede e fa infuriare Spalletti: che errore sull'autorete di Cambiaso

Michele Di Gregorio potrebbe entrare nella storia per essere il primo portiere ad avere colpe importanti su... un autogol. L'episodio è del minuto 17: Luis Henrique crossa dalla destra, il traversone è deviato verso la propria porta da Cambiaso ma il pallone è lento e sembra destinato a essere respinto dal portiere della Juve. Di Gregorio, invece, già comunque a terra, decide di provare a respingere il tiro con il piede destro, quello davanti, invece che con il sinistro e finisce per farsi superare.