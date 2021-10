Festival trail d’autunno per trecento eletti all’ombra della Presolana, tra prati e boschi della Valzurio  

TRAILRUNNING

Conto alla rovescia per la quarta edizione della kermesse a tutto trail di Nasolino, nel cuore delle Orobie bergamasche.

di

STEFANO GATTI

Prima di scatenare quella contro i "fratelli di sentieri", è corsa agli ultimi pettorali disponibili per La Valzurio Trail, organizzata da Fly-Up Sport in collaborazione con GS Nasolino, che va in scena domenica 10 ottobre e viaggia verso il "traguardo" dei trecento iscritti. La prova orobica si svolge dentro uno scenario reso ancora più suggestivo del solito dalle prime nevicate autunnali in quota che nei giorni scorsi hanno imbiancate le cime. Ci sarà spazio anche per gli indecisi, con iscrizioni last-minute nell'immediato pre-gara.

Il percorso di La Valzurio Trail, vinta nel 2020 da Iacopo Brasi e da Samantha Galassi, si snoda per 23 chilometri e 1300 metri di dislivello positivo tra i prati e i fitti boschi dell’incantata Valzurio (solco laterale della Val Seriana), al cospetto della Presolana (la regina delle Orobie) oltre che dei monti Timogno, Ferrante, Ferrantino e Blum. Partenza ed arrivo si trovano nella Piazza della Chiesa di Nasolino, in provincia di Bergamo. Tra i favoriti al podio nelle rispettive categorie ricordiamo gli atleti del Team Scott Mattia Tanara, Eugenio Bianchi, Maria Eugenia Rossi e Rachele Ravani. Inoltre il fondista Fabio Pasini, Federico Presa del Team Salomon e Chiara Galli del Team “rosa fluo” Gaaren BeaHero. In gara anche Paolo Franco, Consigliere di Regione Lombardia, super appassionato di montagna e corsa sui sentieri.

La partenza, prevista per le nove e trenta da Nasolino, metterà fin da subito gli atleti alla prova con la prima e principale salita, che li impegnerà per i primi sei chilometri e mezzo di di gara. Successivamente, attraverso una serie di continui saliscendi, si toccheranno le località Dosso, Bricconi, Baita Cruse Colle Palazzo, dove è posizionato il primo ristoro, con alcuni scorci a tasso altamente panoramico sulla Presolana, massima elevazione delle Prealpi Orobie recentemente imbiancata dalla prima neve autunnale, come mostrano le immagini di Cristian Riva che illustrano questo servizio.

Gli atleti “doppieranno” Campelli, Baita Remescler, Baita Verzuda Bassa, fino ad arrivare alle più conosciute Baite del Moschel, località dalla quale in un certo senso inizia la "volata" verso il traguardo. Nell’ultimo tratto di gara si attraverseranno poi le località Spinelli, Costa e Valzurio. Poi si potrà finalmente "inquadrare" il traguardo, da raggiungere nel tempo massimo di cinque ore.