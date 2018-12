Europei Cross Under 23, Gressier si conferma campione con gaffe

09/12/2018

Jimmy Gressier non ha lasciato neanche le briciole agli avversari e si è confermato campione Under 23 agli Europei di Cross ma la vittoria è arrivata con una piccola gaffe. Il francese, esultando con qualche secondo in anticipo con due bandiere in mano, è inciampato proprio prima del traguardo che ha tagliato con la faccia: non abbastanza, però, per rovinare la festa finale.