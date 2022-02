Eolo Campo dei Fiori Trail: grandi numeri e grandi firme per la sesta edizione  

TRAILRUNNING

La prova si svolge nello scenario del Parco Naturale Regionale Parco dei Fiori e punta ad una dimensione sempre più internazionale.

di

Stefano Gatti

È entrato nell’ultimo mese il conto alla rovescia che porta dritto verso Eolo Campo dei Fiori Trail, evento che prende il nome dal massiccio montuoso che si trova nella sezione delle Prealpi Luganesi - a nord della città di Varese - culmina nei 1227 metri di quota della sua vetta principale (la Punta di Mezzo) ed è tutelato dal Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori. La manifestazione andrà in scena nel secondo fine settimana del mese di marzo: sabato 12 e domenica 13. La sesta edizione della prova ambientata nel verde delle Prealpi Varesine (ormai alle porte della primavera!) assegna quest’anno il titolo di Campione Nazionale di Trail Running per la distanza breve C.S.A.In. Il programma vivrà la sua giornata clou alla domenica con cinque gare agonistiche.

Prova d’ingresso dell’intero evento è la SELVATICA da undici chilometri di sviluppo e 500 metri di dislivello positivo. Lo step successivo è rappresentato dalla ITAS (28 chilometri di sviluppo e 1300 metri D+) che assegnerà il Titolo di Campione Nazionale di specialità Trail Running C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) per la distanza corta e che impegnerà un corridore di medio livello per non meno di quattro ore. Si passa poi a ELMEC (38K e 2200 metri D+). Gara ancora relativamente corta, che un buon atleta sarà in grado di chiudere in quattro ore e mezza ma che buona parte degli iscritti porteranno a casa in un tempo superiore alle sei ore.

L’asticella sale ulteriormente per le due distanze ultra: la VIBRAM 50K (3000 metri D+) e la KRATOS 75k (4400 metri D+) . Si tratta di prove riservate appunto agli atleti preparati per le lunghe distanze e resistenti ad uno sforzo che può durare decine di ore. Non dimentichiamo però che l’evento CFT scatterà il sabato con il MARELLI&POZZI Mini Trail gratuito per i ragazzi dai sei ai quattordici anni, realizzato con la partecipazione della sezione del CAI di Gavirate.

Grande novità della sesta edizione è la qualifica all’UTMB® World Series Events. A conferma della sua vocazione internazionale, CFT fa inoltre parte di ITRA (International Trail Running Association), oltre che di IUTA (ItalianUltramarathon and Trail Association). Pertanto le gare sono inserite nei rispettivi calendari ed assegneranno i punteggi e i benefici noti agli atleti della disciplina. Gli atleti iscritti viaggiano oltre quota millecinquecento e provengono da sessantuno province italiane. Nonostante la sua ancor giovane età, la fama di Eolo Campo dei Fiori ha già varcato i confini nazionali. Tanto che, a livello di iscrizioni dall’estero, i Paesi rappresentati sono una trentina. L’obiettivo degli organizzatori è quello di raggiungere la quota di duemila iscritti, come già avvenuto nelle edizioni andate in scena prima dell’emergenza sanitaria.

Grazie al Patrocinio dei dieci comuni interessati dalla prova, dell’Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori, di Varese Sport Commission, di Regione Lombardia ed al supporto economico delle aziende varesine (EOLO, Kratos Sport, Vibram, Elmec Informatica, ITAS Assicurazioni, Birrificio Angelo Poretti, Marelli & Pozzi, Pavis e Paramos), Campo dei Fiori Outdoor ASD punta quindi a fare della manifestazione un riferimento internazionale.

Altra novità di quest’anno è il sostegno a “Selvatica”, il progetto no profit promosso dal team di TEDxVarese. Tutti gli atleti che si iscriveranno alla gara potranno scegliere di donare 0,50 euro, 5 euro oppure 30 euro e generare un impatto ambientale positivo attraverso la piantumazione di nuovi alberi all’interno del Parco del Campo dei Fiori, teatro di gara purtroppo devastato dalle calamità naturali avvenute negli ultimi anni ed in particolare nell'autunno del 2017, a causa di un incendio di natura dolosa che ha bruciato 60 ettari di bosco (600 000 metri quadrati). Con grande soddisfazione, gli atleti si sono mostrati molto sensibili a questa iniziativa e - dall’apertura delle iscrizioni ad oggi - hanno donato ben 2000 euro, cifra destinata a crescere ancora nelle prossime settimane.

Come ogni anno, una delle "mission" più importanti di EOLO Campo dei Fiori Trail è l'eco-sostenibilità. Ogni atleta porterà la propria eco-tazza agganciata allo zaino per idratarsi durante la gara, elemento essenziale del kit obbligatorio, mentre l'acqua sarà quella dei rubinetti pubblici. La tazza verrà fornita dall’organizzazione nell’ambito del progetto “Spesa Sballata”, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Totem. Per regolamento, ogni atleta dovrà scrivere il proprio numero di pettorale su tutte le confezioni alimentari. Accorgimento finalizzato a combattere (e ad abbattere) l'abbandono dei rifiuti lungo i tracciati. Da parte dell'organizzazione una scelta semplice che eviterà lo spreco di circa 7000 bicchieri e 2000 bottiglie in plastica. Anche le 4000 fettucce segnavia saranno in stoffa (invece che plastica) e verranno riciclate per le edizioni future.

L’operazione monumentale di pulizia degli oltre 75 chilometri del tracciato è affidata al “Cleaning Forest Team”, un gruppo di volontari della Campo dei Fiori Outdoor ASD che si occupa della manutenzione dei sentieri durante tutto l’anno. Ha confermato il proprio sostegno anche Vibram con il suo Green Team, a dimostrazione della profonda attenzione che l’azienda ha per il territorio varesino.

Per info e iscrizioni, vai al sito web www.campodeifioritrail.it