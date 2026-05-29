Euro U17, Italia supera Montenegro e resta a punteggio pieno

Ottima prova della Nazionale Under 17, che vince per 3-0 contro il Montenegro al Kalevi Central Stadium di Tallinn, nella seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo, in corso fino al 7 giugno in Estonia. L'Italia, dopo essere passata in vantaggio al 5' con il centrocampista del Venezia, Francesco Ballarin, raddoppia al 26' grazie al fantasista della Juventus, Thomas Corigliano, prima di chiudere definitivamente i conti con l'attaccante dell'Atalanta, Marcello Fugazzola, all'87'. Con questo risultato, i ragazzi di Daniele Franceschini salgono momentaneamente al primo posto a punteggio pieno (6 punti) in solitaria e 'vendicano' il ko contro i balcanici, avvenuto poco meno di otto mesi fa (Italia-Montenegro 1-2, 4 ottobre), proprio al Kalevi Central Stadium, in occasione della seconda giornata del Gruppo 1 del primo turno delle qualificazioni europee. "Siamo contenti - sottolinea il tecnico azzurro -, sia sotto l'aspetto del gioco sia dei risultati. Era una partita difficile, contro una squadra fisica che verticalizzava molto, ma siamo stati bravi a non concedere seconde palle e ripartenze, e lo abbiamo fatto molto bene. Riusciamo a essere molto compatti perché i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, collaborando molto senza palla e, anche grazie a un pizzico di fortuna, siamo riusciti a non incassare gol in queste prime due partite". L'Italia tornerà in campo lunedì 1° giugno (ore 14.30 locali, 13.30 italiane), sempre al Kalevi Central Stadium, per affrontare i pari età della Danimarca, che stasera (ore 20 locali, 19 italiane), al Kadrioru Stadium, dovranno vedersela contro la Francia. "La nostra priorità - prosegue Franceschini - a partire da stasera è quella di recuperare energie, perché sappiamo che i danesi sono una squadra sia fisica sia tecnica, con una spiccata mentalità offensiva e che, al momento, sembra non avere punti deboli".