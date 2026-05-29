Giro d’Italia, 19° tappa: vince Kuss, Vingegaard saldo in rosa

A poco meno di 30 km dal traguardo, sul GPM del Passo del Falzarego, Einer Rubio (dopo una discussione con Gee) strappa con uno scatto la prima posizione a Ciccone, che si arrabbia e prova ad attaccare in discesa. Giulio stacca tutti, e arriva all’ultima salita di Pian di Pezzè (a 5 km dal termine) con poco più di un minuto sul primo gruppo inseguitore e 2’30’’ sul gruppo maglia rosa.