Giro d’Italia, 19° tappa: vince Kuss, Vingegaard saldo in rosa

Sepp Kuss si regala la vittoria nella diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma-Lease a Bike attacca nell’ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone (che va in testa alla classifica dei GPM) e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Gee e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl-Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi staccato di pochi secondi dal podio.
Quinta vittoria in questo Giro d’Italia per la Visma-Lease a Bike, Sepp Kuss si prende la Tappa Regina dell’edizione 2026. I 151 km con partenza da Feltre sono caratterizzati da tanti scatti per andare in fuga (e anche dal ritiro di Jhonatan Narvaez, dopo 3 vittorie in questa Corsa Rosa). Il primo tentativo vincente arriva in prossimità del Passo Duran, con una ventina di corridori che riescono a prendere il largo.
Tra questi anche Giulio Pellizzari (RedBull-Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) e Derek Gee (Lidl-Trek). Il gruppo resta distanziato di un paio di minuti, anche poi sulla Cima Coppi di questo Giro d’Italia: il Passo Giau. Ciccone (anche con l’aiuto di Gee e Pellizzari) si prende i 50 punti per la classifica scalatori, avvicinandosi alla conquista della maglia azzurra.
A poco meno di 30 km dal traguardo, sul GPM del Passo del Falzarego, Einer Rubio (dopo una discussione con Gee) strappa con uno scatto la prima posizione a Ciccone, che si arrabbia e prova ad attaccare in discesa. Giulio stacca tutti, e arriva all’ultima salita di Pian di Pezzè (a 5 km dal termine) con poco più di un minuto sul primo gruppo inseguitore e 2’30’’ sul gruppo maglia rosa.
Sull’ultima salita scatta Sepp Kuss, che riesce a riprendere Ciccone e ad andare a vincere in solitaria. Secondo posto per Derek Gee, terzo lo stesso Giulio. Staccati di pochi secondi Gall, Vingegaard (saldo in maglia rosa) e Hindley, mentre invece perdono terreno in classifica generale Arensman ed Eulalio.