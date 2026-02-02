Domobianca Skialp Vertical: Junod e Nicolini sul podio alto

La quarta edizione di Domobianca SkiAlp Vertical ha regalato anche quest'anno adrenalina, spettacolo e tanto divertimento sulle piste di Domobianca 365, la stazione di sport invernali "di riferimento" della città di Domodossola. Centinaia di persone si sono riversate sulle piste illuminate del comprensorio ossolano ad incitare e supportare i 112 atleti al via, trasformando l'ambiente alpino in uno vero e proprio stadio a cielo aperto. Tantissimi i big allo start di quello che è diventato ormai un appuntamento apprezzato e riconosciuto a livello internazionale grazie agli sforzi del team organizzatore, che nell'arco di soli quattro anni appunto è riuscito ad elevare il proprio evento dal rango di "gara sociale" fin quasi al livello di una prova di Coppa del Mondo.