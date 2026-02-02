Domobianca Skialp Vertical: Junod e Nicolini sul podio alto
Cast stellare per un evento che cresce di anno in anno e dà già appuntamento al 2027di Stefano Gatti
© Luciano Campani
La quarta edizione di Domobianca SkiAlp Vertical ha regalato anche quest'anno adrenalina, spettacolo e tanto divertimento sulle piste di Domobianca 365, la stazione di sport invernali "di riferimento" della città di Domodossola. Centinaia di persone si sono riversate sulle piste illuminate del comprensorio ossolano ad incitare e supportare i 112 atleti al via, trasformando l'ambiente alpino in uno vero e proprio stadio a cielo aperto. Tantissimi i big allo start di quello che è diventato ormai un appuntamento apprezzato e riconosciuto a livello internazionale grazie agli sforzi del team organizzatore, che nell'arco di soli quattro anni appunto è riuscito ad elevare il proprio evento dal rango di "gara sociale" fin quasi al livello di una prova di Coppa del Mondo.
© Loris Onesto
In campo maschile ad arrivare per primo in cima alle ripide salite del percorso di gara è stato il trentino Federico "Kikko" Nicolini del Brenta Team con il tempo di 18 minuti e 55 secondi, strappando così il record dello scorso anno ad Alex Oberbacher. Secondo gradino del podio con un ritardo di 23 secondi dal vincitore per il campione italiano Vertical Matteo Sostizzo. In pratica equidistante dal primo e dal terzo classificato, l'atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha chiuso infatti la sua prova in 19 minuti e 18 secondi, vale a dire con un vantaggio di ventisette secondi sul valdostano del Team Kailas Fuga Daniel Thedy (19 minuti e 45 secondi).
© Luciano Campani
A chiudere la top five in quest'ordine l'elvetico Martin Anthamatten (Team Adidas Terrex) e l'alsaziano Jocelyn Verdenal del Team Asd Montagnesprit Bruno Brunod. Stellare anche la seconda metà della top ten: dalla sesta alla decima casella Davide Magnini (Brenta Team), Matteo Eydallin (Team Cimalp), l'elvetico del Team Dynafit Andreas Steindl), William Boffelli del Team CRAZY e Mattia Bertoncini(Ski Team Valsesia).
© Loris Onesto
In gara donne a salire sul gradino più alto del podio è stata la campionessa italiana Vertical Noemi Junod (Centro Sportivo Esercito). L'emergente valdostana ha raggiunto la quindicesima casella di una classifica assoluta da 11 elementi, diciassette le donne), strappando per soli sette secondi il record della prova alla quotata Alba De Silvestro, chiudendo la missione vittoria nel tempo di 23 minuti e 47 secondi. Secondo posto per Victoria Kreuzer. La verticalista elvetica del Team CRAZY (ventiduesima del ranking M/F) ha contenuto in poco meno di un minuto (59 secondi) il suo ritardo da Junod, mentre Corinna Ghirardi (Team Dolomiti Adventure, venticinquesima) ha chiuso i giochi del podio. Ilaria Veronese del Centro Sportivo Carabinieri e la svizzera Simone Troxel hanno completato in quest'ordine la top five donne.
© Simone Spanò
Il 2° Trofeo Enaip in memoria di Roberto Fantone (destinato al primo atleta ossolano in classifica)è stato vinto da Oscar Tonietti, portacolori dello Sci Club Vallanzasca che si è imposto con il tempo di 21' 42", scalando la classifica generale fino alle porte della top ten (undicesimo).
© Simone Spanò