Domobianca Vertical Race: vittoria e record, doppio brindisi per Thedy e Mathys

Top five nell’ordine anche per il già citato Ugazio di Sport Project VCO (al terzo vertical in sette giorni dopo Zerbion e Vertical Lago di Como dello scorso weekend) e per William Boffelli di Outdoor With Us. Sesto posto per Matteo Eydallin (Team Cimalp) davanti a Luca Magri di La Recastello Radici Group, al pluri-iridato di skyrunning e gloria locale Cristian Minoggio di Altitude Skyrunning Team (solitamente impegnato sull’ultradistanza) e a Cesare Peter Bettoli (Sport Project VCO).