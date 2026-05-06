Sneijder show in tv: "Avrei voluto chiamare la Uefa per annullare la partita tra Arsenal e Atletico, tutti espulsi dal campo"

Show di Wesley Sneijder che è intervenuto martedì sera su un canale della tv olandese per commentare la partita tra Arsenal e Atletico Madrid, finita 1-0 in favore dei Gunners. Avrei voluto chiamare la UEFA al 35esimo minuto per far annullare la partita, far espellere i giocatori dal campo e annunciare Bayern Monaco-PSG come finale di Champions League - ha tuonato l'ex di Inter e Real Madrid -. Ho visto una partita noiosa e non degna di una semifinale di una competizione così importante. A questo livello mi aspetto altro".