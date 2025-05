Antonelli nella storia: pole-Sprint a Miami davanti alle McLaren

La seconda metà dello schieramento di partenza inizia con la sesta fila di Nico Hulkenberg (una buona performance per il tedesco della Sauber) e per Esteban Ocon con la migliore delle Haas powered by Ferrari. Alle spalle di Ocon il suo connazionale ed ex compagno di squadra Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls). Ottava fila per Carlos Sainz con l'altra Wiilliams e per Lance Stroll (primo degli esclusi al primo taglio dell'SQ3).con la seconda Aston Martin. Nona e penultima fila per Jack Doohan (furioso con il suo team - Alpine - per il timing del suo ultimo time attack) e per Yuki Tsunoda con la Red Bull, mentre saranno la Sauber di Gabriel Bortoleto e la Haas-Ferrari di Oliver Bearman a prendere il via dalla decima e ultima fila. Il rookie inglese di scuola ferrarista chiude da fanalino di coda una giornata iniziata con il "bacio" al muretto di cura tredici nell'unico turno di prove libere.