Lino Godinho ha rassicurato tutti sulle condizioni di Paolo Vanoli: "Il mister sta bene, ci hanno rassicurato anche i medici - le parole del vice allenatore del Torino dopo il pareggio col Venezia -. È tutto ok ed è la cosa più importante. Era seduto, non era accaduto nulla prima. È stato seduto 20-25 minuti, poi è successo quell'episodio, ma non aveva avuto nulla. È stato un calo di pressione".