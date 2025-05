F1 Miami, Antonelli dopo la pole nella Sprint: "Sarà bellissimo partire davanti, non vedo l'ora"

C'è grande gioia nelle parole di Andrea Kimi Antonelli dopo aver conquistato la pole position nella Sprint Race di Miami, la sua prima di sempre in F1: "È stata una qualifica molto intensa, mi sono sentito bene e in fiducia fin dalla mattina - ha spiegato il pilota italiano della Mercedes -. L'ultimo giro è stato eccezionale, ho messo tutto insieme e mi è venuto naturale. Sono molto felice di questa mia prima pole. Sarà bellissimo partire davanti, sarà una sensazione diversa. Non vedo l'ora che arrivi sabato per vedere come andremo nella Sprint e poi nella qualifica per il GP".