Delicious Trail: Oberhollenzer e Valmassoi a segno nel piatto forte di Cortina

TRAILRUNNING... E GUSTO

Grande exploit nella gara breve l'australiano Cadel Evans, campione del mondo di ciclismo su strada quindici anni fa

Un vero e proprio festival di corsa sui sentieri d'alta quota (e più precisamente trailrunning), amore per la natura - quella straordinariamente generosa di Bellezza delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO - e poi quello per il gusto e le prelibatezze della gastronomia locale. Fin dalla sua denominazione, Delicious Trail Dolomiti a Cortina d'Ampezzo ha messo in tavola (nel vero senso della parola) tutte le caratteristiche di un’offerta non solo sportiva particolarmente ricca, ottima e... abbondante. La fetta più ricca della torta l'hanno gusta i due campioni local Robert Oberhollenzer e Martina Valmassoi, vincitori della prova-clou sulla distanza della maratona. Anche il meteo, inizialmente minaccioso nella mattinata di sabato 28 settembre nella conca ampezzana e in Alta Badia (i teatri d’operazione dell'evento) con nuvole compatte, pioggia e grandine, ha deciso di mettere finalmente giudizio, "apparecchiando" ad atleti, familiari, accompagnatori e appassionati di montagna e corsa in natura un pomeriggio all'insegna del sole e una piacevole serata di inizio autunno. Un successo suggellato dalla presenza di oltre millecinquecento trailrunners da una quarantina di nazioni, tra la quali l'Australia, molto più che degnamente rappresentata da Cadel Evans, campione del mondo di ciclismo su strada tra i professionisti nel 2009, straordinario secondo nella prova d'ingresso sulla distanza della mezza maratona... abbondante. Quasi quanto l'offerta gastronomica dell'ottava edizione dell'evento ampezzano e altoatesino nei punti di ristoro distribuiti lungo i tre itinerari di gara (da 43, 35 e 23 chilometri) e soprattutto al Paladelicious di Pocol, località alta di Cortina e campo-base di un evento appunto all'insegna di passione per il trailrunning, amore per la natura e per l'eccellenza gastronomica locale.

© Sportograf

La gara-clou Delicious Trail Dolomiti da 43 chilometri e 3100 metri di dislivello positivo scattato alle sette in punto del mattino dal centro di Cortina, sotto un cielo plumbeo e poco... promettente, ha visto trionfare il forte atleta local Robert Oberhollenzer della Valle Aurina, che ha tagliato il traguardo in fondo al pratone di Pocol quattro ore, 53 minuti e 50 secondi dopo il segnale di partenza.

© Sportograf

A dominare gara-donne dall’inizio alla fine, raggiungendo oltretutto la top ten della classifica assoluta (nona) è stata la beniamina di casa Martina Valmassoi, che ha chiuso la missione-vittoria in cinque ore, 33 minuti e 16 secondi, confermandosi una delle migliori trailrunners del panorama non solo nazionale.

Nel Medium Delicious Trail Dolomiti, la gara intermedia da 35 chilometri (1900 metri D+), al via due ore dopo la prova-clou da La Villa (in Alta Badia), la vittoria è andata a Daniele Roccon e a Shari Chenet. Tempo di tre ore, 43 minuti e 30 secondi per lui, di quattro ore, 18 minuti e sette secondi per la vincitrice, che si è... arrampicata fino alla top five della classifica assoluta (quarta!), senza dimenticare che sono state addirittura quattro le donne nella top ten!

© Tommaso Gallini

A fare la differenza nello Short Delicious Trail Dolomiti (anello da 23 chilometri e 1300 metri D+con partenza e arrivo presso il campo-base di Pocol) sono stati Tommaso Tessaro (due ore, 17 minuti, 31 secondi) e la slovacca Simona Hudokova del Team Dyanafit(due ore, 39 minuti e quattro secondi, dodicesima della classiica M/F). Da segnalare nella prova d'ingresso dell'evento ampezzano la presenza (tutt'altro che di semplice contorno) dell’australiano Cadel Evans. Da tempo trapiantato nelle Alpi, campione del mondo di ciclismo su strada del 2009 a Mendrisio (Svizzera) e vincitore del Tour de France nel 2011, il quarantasettenne ex ciclista professionista è da tempo un praticante della corsa in natura (corre per il Velo Club della... fatidica Mendrisio) e a Cortina ha messo a segno uno straordinario secondo assoluto con il tempo finale di due ore, 19 minuti e 13 secondi, vale a dire meno di due minuti dal vincitore!

© Sportograf

Le parole dei protagonisti

“Sono partito insieme a un gruppetto, poi dopo qualche chilometro un collega norvegese se n’è andato in salita, ma sono riuscito a raggiungerlo nella prima discesa prendendo il comando, posizione che ho mantenuto fino all’arrivo. Il meteo per fortuna è migliorato con il passare dei chilometri: prima un po’ di pioggia, poi la grandine e infine il sole. Per quanto riguarda il percorso posso dire che è straordinario! E anche i ristori! Non ho potuto gustare tutto ciò che avrei voluto ma sono stati incredibili”. (Robert Oberhollenzer)

© Tommaso Gallini

“Ho fatto la mia gara, sempre tranquilla e sempre con qualcuno accanto, cosa molto rara perché in genere procedo sempre in solitaria. Sono del Cadore e conosco bene queste zone, ma devo dire che questa competizione è una delle più belle che ci sia. Itinerario fantastico e unico nel suo genere: tecnico, duro e spettacolare”. (Martina Valmassoi)

© Tommaso Gallini

“Siamo molto soddisfatti. Ad inizio giornata è stato molto impegnativo per via delle condizioni meteo prendere la decisione di rispettare il percorso originale, ma ho seguito le indicazioni delle persone competenti in questo settore che mi hanno consigliato di procedere con il programma originale. Alla fine posso dire che - dopo un inizio molto incerto - ne è venuta fuori una giornata veramente spettacolare. Sono usciti i colori tipici della bandiera ladina: il verde dei prati, l’azzurro del cielo e il bianco della neve”. (Giovanni Menardi, presidente L5T Sport)

© Sportograf

Delicious Festival Dolomiti, un’esperienza che celebra il legame tra lo sport e il territorio

Delicious Trail Dolomiti non è solo competizione, ma un'esperienza che celebra il legame profondo tra lo sport e il territorio. Un territorio che vanta una natura incredibile, e una storia da raccontare, con i partecipanti che hanno attraversato il più esteso museo all’aperto della Grande Guerra combattuta in alta quota nelle Dolomiti. Senza dimenticare la parte gastronomica, con i rifugi e ristoranti coinvolti che hanno accolto i trailrunners con i piatti della tradizione ampezzana e altoatesina.

© Sportograf

Delicious Trail Dolomiti continua a crescere, quest’anno tutte e tre le gare hanno registrato il tutto esaurito ben prima della chiusura delle iscrizioni, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti del trailrunning e della montagna. Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione ancora più emozionante e "gustosa!

Per ulteriori informazioni visitate la pagina web ufficiale: www.delicioustrail.it