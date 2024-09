Delicious Trail Dolomiti Cortina: l'appetito vien... correndo!

TRAILRUNNING

Sport, natura e gusto insieme per un fine settimana a trazione integrale dolomitica nella conca ampezzana

© Pierluigi Benini Correre con stile ma soprattutto con gusto: agli antipodi… stagionale dell’appuntamento di inizio estate con l’evento LUT (Lavaredo Ultra Trail), Cortina d’Ampezzo... si accomoda a tavola per un bis altrettanto gustoso che apre l’autunno con l’ottava edizione di Delicious Trail Dolomiti, ovvero: quando sport, gusto, e storia si incontrano tra le vette delle Dolomiti. Venerdì 27 settembre l’inaugurazione dell’evento DTD dedicata con l’apertura del PalaDelicious, l’apericena con il Team Chef Cortina e la consegna dei pettorali delle tre prove del menu, pardona: della locandina! Tre proposte agonistiche che toccheranno ben quindici tra rifugi e ristoranti e il cui piatto forte è la prova marathon da 43 chilometri. All’esperienza dello staff organizzatore di L5T Sport si aggiunge a partire proprio a partire da questa edizione il contributo di SCARPA nel ruolo di main sponsor.

© Pierluigi Benini

Le Dolomiti si preparano a fare da straordinario contesto naturale all’ottava edizione di Delicious Festival Dolomiti, evento dedicato al trailrunning che combina in un accostamento particolarmente sfizioso (anzi, delizioso) la passione per la corsa in natura con il gusto e i sapori della cucina locale. Senza dimenticare le ulteriori suggestioni multisensoriali offerte dai profumi della montagna autunnale e dai suoi toni cromatici nei suoi ad un tempo accesi e delicati. L'appuntamento è fissato per sabato 28 settembre con Delicious Trail Dolomiti da 43 chilometri che aprirà il programma con la partenza alle sette del mattino dal cuore di Cortina. Due ore più tardi sarà la volta di Medium Delicious Trail Dolomiti da 35 chilometri con partenza da La Villa, in Alta Badia. Partenza a metà mattina (10.15) e per gli iscritti a Short Delicious Trail Dolomiti da 23 chilometri, il cui anello si apre a si chiude a Pocol, località "alta" del comuiuen di Cortina d'Ampezzo.

© Sportograf

Ormai un grande classico di inizio autunno, Delicious Trail Dolomiti si snoda tra i rifugi più noti della zona, alcuni dei quali vantano oltre cento anni di storia e sono quasi tutti a conduzione familiare, nonché custodi di tradizioni secolari. I partecipanti avranno l'opportunità di correre e camminare lungo percorsi di rara bellezza, con viste panoramiche sulle cime dolomitiche che racchiudono e incorniciano la conca ampezzana, e allo stesso tempo gustare - chilometro dopo chilometro - le specialità locali preparate con cura e passione dai rifugi coinvolti.

© Pierluigi Benini

I RIFUGI E RISTORANTI CHE TOCCANO I TRE PERCORSI GARA

Il percorso toccherà i seguenti rifugi e ristoranti del Bellunese: Lago d'Ajal, Scoiattoli, Nuvolau, Averau, Col Gallina, Lagazuoi, Peziè de Parù, Croda da Lago, Baita Resch, Baita Bai De Dones, e l’Hotel-Ristorante Villa Argentina. Le strutture altoatesine (interessati dalla prima parte del trail medio) sono invece: Club Moritzino, Utia de Bioch, Pralongià e Scotoni. In totale quindici rifugi e ristoranti che accoglieranno i trailrunners con i sapori del territorio, dove ogni piatto racconterà una storia di tradizioni tramandate di generazione in generazione. Naturalmente saranno offerti anche prodotti per sportivi come integratori e sali minerali.

© Delicious Trail Dolomiti Press Office

INAUGURAZIONE, APERTURA PALADELICIOUS E CONSEGNA PETTORALI

Si parte venerdì 27 settembre con l’inaugurazione e l’apertura del PalaDelicious di Pocol, dove a partire dalle 16.00 sarà possibile ritirare i pettorali di tutte e tre le gare. All’inaugurazione prenderà il via, per il settimo anno consecutivo, l’evento Apericena con lo Chef Team Cortina (aperto a tutti) e si potranno gustare le proposte enogastronomiche di cinque ristoratori (Fvsion Cortina Restaurant, Ristorante Tivoli, Ristorante Lago Scin, Ristorante Rio Gere e Pasticceria Alverà) riconosciuti come vere eccellenze di Cortina d’Ampezzo con due menu:

Menù degustazione lungo - 5 portate e un calice di Prosecco Doc Treviso Extra Dry "Conte Collalto" e un assaggio Villani Salumi.

Menù degustazione corto - 3 portate e un calice di Prosecco Doc Treviso Extra Dry "Conte Collalto" e un assaggio Villani salumi.

La degustazione è aperta a tutti ed è a pagamento. È consigliata la prenotazione, anche se non è obbligatoria, mandando una email a: info@delicioustrail.it

© Pierluigi Benini

L'ingresso di SCARPA come main sponsor segna un nuovo capitolo per Delicious Trail Dolomiti. SCARPA apporterà la sua conoscenza e passione per migliorare l’esperienza dei partecipanti e premierà con prodotti del brand i primi tre classificati di ogni competizione e categoria.

Le parole di Giovanni Menardi, presidente di L5T Sport, società organizzatrice della manifestazione: “Siamo orgogliosi di avere SCARPA al nostro fianco: una collaborazione che rappresenta un connubio perfetto tra due realtà che condividono profonda passione per la montagna, avventura e sostenibilità”.

© Sportograf

SCARPA non è solo sinonimo di eccellenza tecnica ma anche di responsabilità sociale e ambientale. L'azienda si impegna a minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività attraverso tecnologie e processi innovativi che consentono di ridurre i consumi delle risorse naturali, gli sprechi e gli impatti negativi sull’ambiente.

Un altro aspetto che accomuna le due realtà: Delicious Trail Dolomiti si distingue infatti per le sue pratiche eco-friendly, come l’uso di materiali riciclabili e la promozione di prodotti locali. Per promuovere insieme uno sport responsabile e sensibilizzare i partecipanti e i loro accompagnatori su quanto sia fondamentale proteggere e rispettare l'ambiente montano.

© Pierluigi Benini

Il supporto di Sustenium di Menarini, Villani Salumi e Itas Assicurazioni

Accanto a Scarpa, troviamo il main partner Sustenium di Menarini, specializzato in integratori alimentari energizzanti che offre un’ampia gamma di prodotti specifici per ogni esigenza, e lo sponsor ufficiale Villani Salumi che - la sua tradizione di qualità nel settore alimentare - offrirà ai partecipanti l'opportunità di gustare le prelibatezze che produce, regalando prima e dopo la fatica della gara alcuni momenti di piacere gastronomico. Le specialità di Villani Salumi saranno presenti nel menù della cena di venerdì 27 settembre e di sabato 28 settembre. In particolare il venerdì sera i prodotti dell’azienda modenese potranno essere gustati durante l’aperitivo di benvenuto. Sabato sera invece sarà servito in menù il tagliere/piatto Villani Salumi con una selezione di antipasti.

C’è anche lo sponsor storico Itas Assicurazioni, la compagnia assicurativa più antica d’Italia da sempre vicina agli sportivi, nonché attenta alla promozione del benessere, che non poteva non supportare e condividere i valori di Delicious Festival Dolomiti, un evento che unisce sport, natura e tradizione. CortinaBanca, Heineken e Dolomia completano un pool di sponsor all'insegna di promozione dello sport, sostenibilità e ed eccellenze locali in un evento unico e indimenticabile tra le maestose Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.

© Freddy Planinsheck

Delicious Trail Dolomiti non è solo una gara, ma un viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche e paesaggistiche delle Dolomiti, un evento che celebra la simbiosi tra sport, natura e tradizioni locali.

Per maggiori informazioni la pagina ufficiale dell’evento è: https://delicioustrail.it