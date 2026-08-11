Rodrigo Mora, il ragazzo-prodigio che a 19 anni ha già imparato a vincere e a discutere con l'allenatore

Antonio Folha, l'allenatore che l'ha fatto esordire nella seconda squadra del Porto, ha detto di lui: "Con tutto il rispetto per il Porto e per il campionato portoghese, vedo Rodrigo Mora giocare nei migliori campionati europei e nella Nazionale maggiore. È nettamente un giocatore diverso dagli altri. Rodrigo è uno di quei calciatori che qualunque allenatore vorrebbe avere, perché gioca sempre bene". Un anno fa sembrava vicino a un clamoroso trasferimento in Arabia, ma il presidente André Villas Boas ha resistito alla tentazione. Quest'anno con Farioli c'è stata qualche incomprensione, l'allenatore italiano gli ha chiesto di modificare la sua maniera di giocare e l'ha sostituto spessissimo intorno all'ora di gioco. Il 3-4-2-1 (il modulo utilizzato da Gasperini) è quello che più gli si addice. Nel Porto lo spazio per lui potrebbe ridursi molto, da un'altra parte potrebbe spalancarsi una nuova era.