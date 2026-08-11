Tamberi vola in finale nell'alto degli Europei di Birmingham

"Il poker di azzurri qualificati nell'alto è sicuramente la nota più positiva. Aver centrato la finale ma soprattutto averla centrata tutti e quattro. Penso sia successo rarissime volte e per pochissime nazioni vedere quattro finalisti con la stessa canottiera. Quindi bellissimo. Per me l'importante era andare in finale, ma non sono assolutamente soddisfatto dei salti che ho fatto, terribili. Speravo di trovare un po' di fiducia oggi, cosa che è mancata molto nelle ultime gare. Non ci sono riuscito, ma tra saltare bene e andare in finale preferisco sempre andare in finale. Ora sarà importante saltare bene tra tre giorni."