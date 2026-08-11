Tamberi vola in finale nell'alto degli Europei di Birmingham
In finale anche Sioli, Stronati e Falocchi. Quattro italiani qualificatidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto degli Europei di Birmingham, al termine delle prove di qualificazione terminate con una miglior misura di 2,23 realizzata al secondo tentativo, dopo aver superato 2,15 e 2,19 al primo, senza nemmeno dover provare i 2,26 previsti per il passaggio diretto, in quanto a quale punto erano già definiti i 12 finalisti, tra cui Matteo Sioli autore dello stesso identico percorso del compagno di nazionale, ma anche gli altri due italiani, Edoardo Stronati e Christian Falocchi, pur fermi a 2,19 ma realizzato alla prima con tre errori a 2.23 risultati alla fine ininfluenti.
Tamberi, campione europeo uscente di Roma 2024, e gli altri tre azzurri disputeranno l'atto conclusivo valido per l'assegnazione del titolo, venerdì sera 14 agosto alle 20,00 italiane, in una gara che non sembra avere un preciso favorito della vigilia e in cui tutto potrebbe succedere.
LE DICHIARAZIONI DI TAMBERI
"Il poker di azzurri qualificati nell'alto è sicuramente la nota più positiva. Aver centrato la finale ma soprattutto averla centrata tutti e quattro. Penso sia successo rarissime volte e per pochissime nazioni vedere quattro finalisti con la stessa canottiera. Quindi bellissimo. Per me l'importante era andare in finale, ma non sono assolutamente soddisfatto dei salti che ho fatto, terribili. Speravo di trovare un po' di fiducia oggi, cosa che è mancata molto nelle ultime gare. Non ci sono riuscito, ma tra saltare bene e andare in finale preferisco sempre andare in finale. Ora sarà importante saltare bene tra tre giorni."
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Nelle semifinali dei 400 ostacoli donne, ottima impressione da parte della primatista italiana Ayomide Folorunso, vittoriosa nettamente nella sua prova con il buon crono di 53"93, a soli 4 centesimi dal suo limite, secondo tempo assoluto tra le 8 finaliste tra cui solo la belga Pauline Couckuyt ha fatto meglio con 53"87, mentre la slovacca favorita per il titolo alla vigilia, Emma Zapletalova, si è fermata a 54"09, per cui nella finale di domani sera nulla appare precluso per la 29enne azzurra, che potrebbe conquistare il primo grande podio internazionale della sua carriera.
Eliminate le altre due azzurre in gara, Alice Muraro quinta nella sua semifinale con 56"19 e Rebecca Sartori ottava nella propria con 56"24.
Nel primo turno dei 100 maschili, che vedrà queste sera le semifinali a cui parteciperanno con accesso diretto Marcell Jacobs e Chituru Ali con finale prevista successivamente, eliminati sia Filippo Randazzo settimo nella sua con il tempo di 10"71 e un vento contro di -3,0 m/s, che Samuele Ceccarelli quarto nella propria in 10"58 con a sua volta vento contro di -2,8 m/s.
Nelle batterie dei 400 ostacoli uomini, dove domani nelle semifinali scenderà in pista il vice campione europeo di Roma 2024 Alessandro Sibilio, si sono qualificati sia Alessio Sommacal con 49"40 che Giacomo Bertoncelli con 49"82, mentre in quelle dei 110 H viene eliminato Oliver Mulas con 14"03.
Nell'ambito dei concorsi, finisce l'avventura europea per i tre discoboli azzurri, con la 17esima misura di Alessio Mannucci a 59.52, la 18esima di Carmelo Musci a 58,35 e la 28esima di Enrico Saccomano a 55,28.