CRAZY SkySnow Italy Cup: missione scudetto per gli specialisti dei ramponcini

SKYSNOW

Il circuito federale di corsa sui sentieri innevati spazia dall'arco alpino alla catena appenninica

© WildEmotions.it La stagione invernale dello skyrunning entra nel vivo alla fine del primo mese dell’anno: sabato 27 gennaio è in agenda la seconda edizione di Sauze SkySnow Run, gara inaugurale da dieci chilometri (965 metri D+) di CRAZY Skynow Italy Cup, il circuito sancito da FISky (Federazione Italiana Skyrunning) dedicato alla corsa sui sentieri innevati: almeno si spera, visti i tempi che “corrono”. I tre appuntamenti di Coppa Italia chiamano… direttamente in causa gli specialisti dei ramponcini che puntano ai titoli tricolori assoluti e di categoria nelle tre prove in calendario, che hanno una dotazione decideranno di montepremi di tremila euro messo in palio dalla stessa FISky, ai quali si aggiunge il montepremi finanziato dagli organizzatori delle singole prove.

© Stefano Jeantet

Iniziato con i Winter World Master Games Lombardia 2024 (che ha assegnato i titoli SkySnow Classic e Vertical), il calendario di attività FISky del nuovo anno ingrana una marcia in più con il circuito che, dopo l’esordio stagionale sulle piste del Comprensorio Via Lattea a Sauze d'Oulx (in provincia di Torino), si sposterà in Valle d’Aosta per la spettacolare Weissrunner di Gressoney by Franco Collé, in programma sabato 3 febbraio sull’impegnativo pendio della pista intitolata all’indimenticato Leonardo David Gressoney, nel comprensorio sciistico di Weissmatten. La fiche tecnica della prova by night (giunta alla terza edizione) che assegna lo scudetto tricolore di SkySnow Classic (assoluto e di categoria) prevede in questo caso un itinerario up&down da nove chilometri e 900 metri di dislivello positivo.

© WildEmotions.it

Intervallo doppio tra il secondo e il terzo round, in programma sabato 17 febbraio: lasciato l’arco alpino, la finale del circuito CRAZY/FISky avrà luogo sulle piste dell’Appennino parmense, nella piccola stazione di sport invernali di Schia-Tizzano Val Parma. SkySnow Schia Monte Caio propone un menu in linea con le due tappe precedenti: 10 chilometri di sviluppo per 800 metri di dislivello in salita.

© Stefano Jeantet

Le tre gare di CRAZY SkySnow Italy Cup saranno gare qualificanti per la selezione del Campionato Mondiale SkySnow 2024 che si terrà nel secondo fine settimana di marzo a Tarvisio, dove saranno assegnati i titoli iridati per le specialità SkySnow Vertical (venerdì 8 marzo a Monte Lussari) e SkySnow Classic (sabato 9 marzo a Fusine). La prova Vertical prevede un tracciato da tre chilometri e 600 metri (970 metri D+), quella Classic ha uno sviluppo di quindici chilometri a 520 metri di dislivello positivo. Da ricordare che, con Delibera di Consiglio dello scorso 20 dicembre, FISky ha stanziato un montepremi di ventimila euro per gli atleti selezionati per i già citati Mondiali SkySnow a marzo in Italia e i Mondiali Skyrunning a Settembre in Spagna), in funzione dei risultati da loro raggiunti nelle rassegne iridate.

© WildEmotions.it

Il punteggio totalizzato dagli atleti che prenderanno parte ai tre diversi circuiti CRAZY Italy Cup (ovvero SkySnow, Vertical e Skyrunning) e alla Coppa Italia Giovani Supported by Loacker concorrerà alla compilazione della classifica finale di Società. Per la quale - anche nel 2024 - la Federazione ha confermato un montepremi da tredicimila euro.

Per maggiori informazioni: https://www.skyrunningitalia.it/pages/Calendario-Gare-2024

© Stefano Jeantet