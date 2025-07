Milan, spunta Fran Garcia per il post-Theo Hernandez. E in attacco attenzione a Tolu Arokodare

Nelle prossime ore sono previsti dei contatti tra il Milan e il Real che si è rafforzato sulla fascia sinistra assicurandosi per 50 milioni di euro Alvaro Carreras dal Benfica. Affare che ha messo in uscita Fran Garcia, terzino che Ancelotti ha utilizzato con grande continuità negli ultimi sei mesi della sua gestione prima dell'arrivo di Xabi Alonso. La soluzione rossonera non dispiacerebbe nemmeno all'attuale numero 20 dei madrileni, valutato almeno 15 milioni di euro: al Milan avrebbe assicurato il posto da titolare. I buoni rapporti con il Real infine, potrebbero aiutare Tare a coprire un buco importante in difesa. Sempre aspettando notizie positive sul fronte Jashari e magari anche per Guela Doué, profilo preferito per la fascia destra del reparto arretrato.