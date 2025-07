Udinese apre la campagna abbonamenti: "Tifiamola forte"

Una passione travolgente, un grido che sale forte e trascina sempre i bianconeri, al Bluenergy Stadium e in tutta Italia: "Tifiamola forte". È questo lo slogan della campagna abbonamenti 2025/2026 dell'Udinese attiva, esclusivamente online, dal 17 luglio. La proposta è stata presentata questa sera a Lignano Sabbiadoro. Confermate le tariffe dello scorso anno con la novità di un nuovo settore: nasce infatti nei Distinti, la Tribuna Distinti Nord/Cuore bianconero, un nuovo concept di vivere la gara vista la grande richiesta di abbonamenti in Curva Nord, per la quale rimane attiva la lista d'attesa. Il nuovo settore è riservato ai soli vecchi abbonati nei settori Curva Nord e Sud. Altra innovazione è il settore 'smoke free' realizzato in Tribuna laterale Nord, nell'ambito del progetto stadio senza fumo avviato negli scorsi mesi in collaborazione con Bat, che permetterà di compiere un passo per rendere il Bluenergy Stadium sempre più sostenibile a livello sociale e ambientale, tutelando e lanciando un messaggio positivo alle famiglie e alle nuove generazioni. Confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare (escluse Inter, Juventus e Milan) Family, Studenti, Sportivi FVG, Summer Camp e Gud Vibes: per queste formule speciali il prezzo permette di assistere anche a match di cartello a 6,87 euro per gara.