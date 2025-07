"L'importante è che abbia vinto Sinner, poi chi c'era in tribuna onestamente è l'ultima delle mie preoccupazioni". Lo ha detto a Venezia Matteo Salvini, a proposito delle polemiche sull'assenza di politici italiani alla finale di Wimbledon. "Se c'è un politico - ha commentato - invece di andare a vedere la partita di tennis deve stare a casa a lavorare, se non c'è si chiede perché non c'è. L'importante - ha ribadito - è che Sinner abbia vinto".