Gioia Volandri: "Sinner è straordinario. Che gruppo, questa Italia"

Poi qualche battuta sul gruppo azzurro che sta brillando in Coppa Davis. "Da tecnico oltre che da capitano della Nazionale mi fa felice che siano tutti bravi e che si spingano a migliorarsi. Pure Berrettini ha sempre aiutato Cobolli, anche quando ha debuttato in Davis - ha spiegato Volandri -. A Parigi Musetti si è allenato con Vasamì. Durante le pause degli allenamenti si parla, ci si scambiano opinioni, si cresce". "Cobolli? Ogni tanto racconta che non gli piace allenarsi, ma non è così. È diventato molto professionale, è cresciuto, maturato e risultati sono arrivati - ha aggiunto -. Ora va trattato come un giocatore forte. Flavio è uno straordinario atleta e questa preparazione va mantenuta. Quindi bisogna gestire la quotidianità". "Quando giocavo io si era tutti slegati, ognuno per sé, col proprio allenatore, c’era tanta diffidenza nei confronti della federazione - ha continuato -. Invece siamo stati bravi a metterci a disposizione dei giocatori, creando un clima di fiducia e collaborazione. Si è creato un circolo virtuoso che sta facendo bene a tutti. Siamo un grande gruppo".